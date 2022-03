Potentes explosiones sacuden Kiev durante la madrugada

El terror continúa en territorio ucraniano. Esta madrugada, pasadas la 01.40 se escucharon una serie de explosiones en diversos barrios de la Kiev. Según informó la agencia UNIAN, las estas tuvieron lugar en los barrios de Goloséevo, en el sur de la ciudad, Pecherska, en el centro, y en las inmediaciones de la estación del metro Druzhba Narodov, también en el centro

La alcaldía emitió a lo largo de la noche siete avisos de alarma aérea y pidió a la población dirigirse a los refugios antiaéreos, mientras en las redes sociales se publicaron numerosos vídeos con lo que estaba ocurriendo.

Así mismo, una fuerte explosión que se oyó en la estación de tren de Kiev debido a la caída de un misil ruso que fue interceptado y destruido por la defensa antiaérea ucraniana, sin causar víctimas, pero que rompió una importante tubería de calefacción de la ciudad, informó el asesor del ministro del Interior ucraniano, Anton Gueráshenko.

The first video of the explosion in #Kyiv appeared pic.twitter.com/i1UN74XkF4

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Réznikov, hizo un llamamiento a la "resistencia total" contra las tropas rusas y a redoblar la presión sobre el enemigo. "Ha llegado la hora de aumentar la presión sobre el enemigo, que ha perdido la iniciativa. Es hora de pasar a la resistencia total", señaló Réznikov en un comunicado publicado en Facebook.

FALLECIDOS. Seis personas, dos de ellas niños, murieron esta noche por un bombardeo en la ciudad de Izium, en la región de Járkov, según informó el teniente de alcalde de la ciudad, Volodymyr Matsokin. El ataque comenzó a las 23.59 hora local (21.59 GMT del miércoles) y alcanzó un edificio de varias plantas de apartamentos en una de cuyas casas se registraron las seis víctimas mortales, incluidos los dos niños, explicó el responsable municipal.

Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, fue objeto de ataques rusos desde primera hora de la mañana del miércoles, después del lanzamiento de tropas aerotransportadas con misiles que impactaron en varios edificios estatales y una universidad. El bombardeo provocó cuatro muertos y nueve heridos, según Kiev, que ha cifrado en más 2.000 los civiles muertos en ataques rusos desde el comienzo de la invasión hace una semana.

The #Ukrainian city of #Izyum (#Kharkiv region) has been hit by shelling, killing at least three civilians, according to deputy mayor Volodymyr Matsokin. The attack hit an apartment building and a private house, the city's deputy mayor, Volodymyr Matsokin, said. pic.twitter.com/AEzEdPpYbl