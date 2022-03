Portugal, en alerta por riesgo de erupción

Ante la "posibilidad real de erupción" en la isla de San Jorge, en el archipiélago luso de Azores, las autoridades han comenzado a trasladar a los enfermos a zonas seguras mientras se eleva la alerta por la actividad sísmica.

Protección Civil elevó este jueves a nivel 4 (de un máximo de 5) su alerta sísmica porque la actividad se mantiene "fuera de lo normal", aunque en un área "muy localizada", según fuentes del Gobierno azorano.

El más afectado es el municipio costero de Velas, en el oeste, y las autoridades han ordenado evacuar a los internos del centro de salud local, trasladados a otro centro sanitario en una zona segura.

#Sismo: Foram registados mais de 1300 sismos na #IlhadeSaoJorge, Açores, desde as 17h de 19/03, com magnitudes entre 1.2 e 3.6. A origem pode relacionar-se com a ascensão de magma num dique magmático, que provoca a fragmentação de rochas em profundidade👉https://t.co/Lz4tSgrKSW pic.twitter.com/usvyvEjC2Y