Las autoridades de Nueva York evacuaron este jueves parte de la turística plaza de Times Square debido a un paquete sospechoso, según informaron medios locales.



A las 13.00 hora local (17.00 GMT) estaban cortadas al tráfico de vehículos y peatones varias calles en ese céntrico enclave y había un fuerte despliegue de agentes de la policía local (NYPD)."Debido a una investigación policial, por favor eviten el área de West 45 Street en Broadway hasta la Séptima Avenida en Manhattan. Seguiremos informando", indicó la NYPD en su cuenta de Twitter.

