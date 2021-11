Polémica en Estados Unidos por la 'vacunación' de la Gallina Caponata

La Casa Blanca celebró la pasada semana la "histórica" autorización de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer para menores de entre 5 y 11 años en Estados Unidos, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) respaldaran su uso de emergencia.

Esta aprobación generó un amplio debate entre los padres de los niños de esa edad, un tercio de los cuales se niegan a vacunar a sus hijos y prefieren "esperar un poco" antes de hacerlo, según un estudio. De hecho, solo el 27% están convencidos de hacerlo.

Y en medio de este tira y afloja ha entrado en escena la Gallina Caponata (Big Bird en inglés). La cuenta de Twitter del personaje de la serie infantil Barrio Sésamo compartió un mensaje en el que anunciaba su vacunación: "¡Hoy he recibido la vacuna Covid-19! Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que me mantendrá sana a mí a los demás", se lee en el mensaje, publicado el pasado sábado.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!