"La población de Gaza está ahora completamente traumatizada"

Los más de cien días de la guerra entre Israel y Hamás, en la Franja de Gaza, dejan datos escalofriantes: más de 26.000 muertos, de los que 10.000 son niños; más de 60.000 heridos y, también, unos 7.000 cadáveres que todavía están bajo los escombros.

Estas cifras dan fe de la violencia de los ataques israelíes contra el pueblo palestino en Gaza, tema sobre el que disertó en Santiago, en una charla organizada por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Raquel Martí, la directora en España de la Agencia de la Onu para los Refugiados Palestinos, Unrwa.

¿Cuál es la principal reivindicación del comité español de la Unrwa?

Pedimos el alto al fuego definitivo. Las bombas matan a la población, pero también fueron destruidos el 70 por ciento de las infraestructuras civiles, 360.000 hogares, 370 instituciones educativas, 195 edificios históricos y 94 instituciones sanitarias… Y tenemos un 85 por ciento de desplazados.

O sea, que la vida es imposible.

Sí, otra consecuencia de esta realidad es la hambruna que se ha desatado por la falta de ayuda humanitaria y las malas condiciones higiénico-sanitarias, viendo cómo la gente asalta los camiones y se come la comida en la propia calle. Estamos, ahora mismo, en alerta 5, que es el máximo nivel en cuanto a seguridad alimentaria.

El riesgo de infección es alto, ¿no?

Pensamos que ya afecta a casi medio millón de personas. En nuestros refugios, hay una ducha para cada 4.500 personas y un retrete para cada 400. Las colas para hacer un pis son de horas. La gente está defecando en la calle. Y aumentaron muchísimo las diarreas en menores de 5 años, síntoma de infección, pero también es síntoma de desnutrición.

¿Cómo se puede actuar ante esta emergencia sanitaria?

Además del alto el fuego, nuestra otra demanda urgente es que tienen que entrar suministros y bienes de consumo para reactivar el mercado y el comercio interior porque, de lo contrario, estamos abocados a la inanición.

¿Qué hay detrás del acrónimo WCNSF (Wounded Child No Surviving Family) (‘Niños heridos sin familia superviviente’, en inglés)?

Son niños rescatados de los bombardeos que llegan a los hospitales sin identificar y sin ningún familiar, un fenómeno que cada vez es más frecuente. Estamos encontrando muchos menores en la calle completamente solos, sin auxilio y con lesiones graves.

¿Cuál es el ánimo de la población?

Nos dicen que están reviviendo otra Nakba (destrucción de la sociedad y la patria palestina en 1947-1948) tal como se la contaron sus abuelos. Por eso, muchos ya no quieren desplazarse a otros sitios. La población está traumatizada, de cuyas secuelas psicológicas nadie se librará, sin duda.

¿Con qué recursos cuenta la agencia Unrwa España?

Prestamos asistencia a seis millones de palestinos en Gaza, Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este), Líbano y Siria. Tenemos 30.000 empleados entre profesores, médicos, ingenieros, administrativos, conductores, logística... Nuestra financiación procede de las comunidades autónomas y de los donativos de particulares, ya que España tiene una ciudadanía mayoritariamente propalestina. Por cierto, Galicia siempre ha colaborado con nosotros; la Xunta acaba de renovarnos la ayuda económica. En Gaza están destinados actualmente 13.000 de los efectivos que tenemos.

¿Qué se puede hacer, desde aquí, a título individual?

Mantenernos informados a través de las agencias internacionales de la Onu y de las oenegés. Y, luego, movilizarse de la forma que se pueda y se quiera, con demandas al Gobierno español o incluso haciéndose también voluntario.

Finalmente, ¿cómo acaba dedicándose a la causa palestina una doctora en Geografía e Historia?

Mi tesis fue sobre las poblaciones de África Central y, tras vivir allí cinco años, logré un trabajo de cooperación y desarrollo para Oriente Medio. En 2005, visité Palestina y me impactó tanto la injusticia que me enervó hasta el punto de que ya no he podido dejar de trabajar por la causa. Y se ha convertido, para mí, en un compromiso personal.