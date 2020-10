Petra de Sutter, mucho más que la primera ministra trans europea

La viceprimera ministra belga de Empresas Públicas y Función Pública, Petra de Sutter, es la política trans de más alto rango en Europa, un hecho que apenas ha trascendido entre la opinión pública de su país, abriéndose paso, en su lugar, su amplia y prestigiosa trayectoria tanto política como académica.

Algo que contrasta con la atención mediática internacional que su entrada en el recién estrenado Gobierno belga ha causado, con una lluvia de peticiones de entrevistas, señaló un portavoz de su gabinete, tras hacer hincapié en que De Sutter no tiene «tiempo ni muchas ganas» de hablar sobre su historia «muchas veces».

«Me enorgullece que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no te define como persona y no sea un problema. Espero que mi nombramiento como ministra y viceprimera ministra pueda desencadenar el debate en los países donde aún no es así», tuiteó De Sutter el día que juró su cargo.

Es la única declaración al respecto que ha hecho hasta la fecha. Por eso, en principio, ha decidido conceder próximamente una única entrevista a dos periódicos internacionales, según su portavoz. En cualquier caso, lo que más llama la atención en Bélgica es la ausencia de atención a la particularidad de De Sutter.

Médica de formación, especialista en Obstetricia y Ginecología y, posteriormente, profesora de Medicina Reproductiva de la Universidad de Gante son algunos de sus hitos académicos más reseñables, a los que se añade que es autora de tres libros y más de 550 publicaciones científicas dedicadas a la salud y ética reproductiva, según recoge su página web.

«Su brillante currículum ha impulsado su carrera política en Bélgica», opinó la directora de defensa de la asociación internacional Ilga Europe, Katrin Hugendube, pues en términos políticos también cuenta con una amplia trayectoria enfocada a las relaciones internacionales, la migración, la salud y la ética.

De Sutter inició su andadura política como senadora belga de los verdes flamencos en julio de 2014 y hasta 2019, período durante el cual fue también miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dos escaños desde los que, entre otros temas, abogó por la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y donde trabajó como la subrogación y la donación comercial de óvulos.

En julio de 2019 ocupó un asiento en el Parlamento Europeo, donde ejerció en varias comisiones. «Estas credenciales», subraya la integrante de ILGA-Europe, «la han convertido en una completísima candidata para el liderazgo en el nuevo gobierno belga», a la que define como «una política altamente cualificada».