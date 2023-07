Os perigos do verán e a vida cotiá

Dnipró é unha cidade de cartos. Está á beira do río Dniéper, ten industria, unha comunidade xudea que se adica aos negocios —hai varias tendas de, por exemplo, diamantes—. Pero tamén é a base para outros negocios digamos, menos lícitos, Dnipró é a capital da mafia do Dniéper. En Dnipró vívese ben, malia estar a menos de 100 quilómetros das dúas frontes máis activas desta guerra: a do Donbas e a de Zaporiyia.

As terrazas, algunhas ben luxosas en azoteas de altos edificios, están sempre cheas de xente ben vestida. Que se notan os cartos, vaia. A xente desta zona adoitaba pasar o verán en Crimea, a península ilegalmente anexionada por Rusia en 2014. Logo mudaron as vacacións cara ao mar de Azov e as costas de Odesa. A costa do mar de Azov —onde está Mariupol— foi ocupada por Rusia no comezo desta invasión. E, para defendérense dun posíbel ataque marítimo, os propios ucraínos minaron toda a costa do mar Negro, polo que as praias quedaron pechadas para o lecer. Así que a única opción de baño no país son os ríos e piscinas.

En Dnipró visitamos unha praia fluvial no lago azul, a uns 30 quilómetros da cidade e parte do río Dniéper. No aparcadoiro pagamos 200 grivnas (5 euros) por deixar o coche, non é nada barato para a economía deste país. As augas de azul non teñen nada, como é de esperar nunha praia fluvial, pero a estreita franxa de area branca e finísima estaba totalmente ocupada por parasoles e grupos de amigos e familias desfrutando da auga e das típicas actividades de praia. Era xa a a tardiña e nós mesmos gozamos dunha posta de sol e unha cervexa nese Sanxenxo fluvial. Cero problemas.

O sitio pareceume tan curioso, e visualmente distinto ao que normalmente amosamos deste país, que crin que merecía unha reportaxe. Nunha das cadeas coas que colaboro tamén lles pareceu boa idea, así que tras pasar un par de días en Zaporiyia a conta da central, volvemos a Dnipró e fomos directos gravar a praia e o verán ucraíno. Esta vez no aparcadoiro queríannos cobrar 300 grivnas. Protestei dicíndolle ao rapaz que só dous días antes foran 200, colleu o billete e fíxonos tirar. "A mafia do Dniéper", conseguinlle entender a Viytaly, o cámara co que traballo estes días mentres Andríi é papá. Vitaly é de Sumy, ao noreste do país, pero vive en Kíiv, e o inglés non é o seu. Preparamos as preguntas que lles tiña que facer no meu nome á xente na praia, basicamente: "Como é pasar o verán en plena guerra?". Nada máis pór o pé no chiringuito comezaron os problemas. A un grupo de rapaces —homes, todos— non lles facía ningunha graza ver unha cámara. O pinchadiscos do chiringuito enseguida se uniu aos que increpaban —eu non entendía o que dicían, pero non fai falla ser moi listo para imaxinalo— ao meu compañeiro, mesmo empurrándoo. Eu non paraba de preguntar se alguén falaba inglés para explicarme. "Isto é Ucraína e aquí fálase ucraíno". Foi todo o que conseguín por resposta.

Ninguén na praia moveu un dedo por nós. Tirei do meu compañeiro e fíxenlle entender que marchabamos, que non pagaba a pena. O alcol e as liortas nunca acaban ben cando un ten unha cámara na man. Marchamos. Nada máis meternos no coche comezou a caer auga como se a tirasen con baldes; si, alegreime da treboada tan ben acaída do destino.

Á mañá seguinte, xa en Kíiv, achegámonos a outra praia fluvial. Nesta había moita menos xente, un grupo de rapaces xogaba volei praia. Preguntei, educadamente, se algún falaba inglés. "Aquí todos o falamos", dixéronme un par deles.

Mirei o meu compañeiro, lembrei o día anterior e pensei que debiamos estar en países distintos. Permitíronnos gravalos, pero cando volvemos facerlles unhas preguntas dixéronnos que non, non sen antes pedirnos un carné de prensa e preguntarnos pola posición da nosa cadea en torno á invasión.

Dixéronme que se non era consciente de que o país estaba en guerra. Díxenlles que o era, e moi consciente, que levaba nel, en Kíiv mais tamén nas distintas frontes, máis de dez meses. Non lles parecía ben que fixesemos unha reportaxe sobre a xente que o pasa ben en Ucraína. O amigo dun deles morrera hai dúas semanas na fronte. Por suposto deille o pésame e díxenlles que entendía a súa postura.

Ao marcharmos un deles recoñeceume que, sendo homes novos, non querían dar a imaxe de que non están a facer nada polo seu país. Cero reproches. Ucraína, e xa o escribín máis veces nestas páxinas, é moito máis que a guerra. Ninguén pode criticar que se intente gozar da vida mesmo nesta situación, pero hai que empatizar con eles, e entender as súas razóns. Falaba cunha produtora de Madrid do irónico que sería saír dunha praia cun ollo inchazo para o que o chaleco e o casco non nos serven de nada. En fin, a reportaxe do verán ucraíno sairá, son cacholán, porque ao final non é outra cousa máis que contar a vida. E falando de vida...

Moita xente lle preguntou por que ter unha filla en plena guerra. Probabelmente non son os mellores momentos

Alissa e Ulysses

En Alemaña e con poucas horas de diferenza viñeron ao mundo os fillos de dous amigos, mais en situacións ben distintas. Lucía, amiga de Lugo dende o instituto, deu a luz a Ulysses en Rostok. Case ao tempo e a non moitos quilómetros, en Kiel, Masha, a muller do meu compañeiro Andríi, daba a luz a Alissa. Lucía marchou de Galicia a Londres despois de estudar a carreira. Alí fixo a súa vida como docente e coñeceu o seu compañeiro, Philipp, alemán. Hai dous anos decidiron mudarse ao país del onde ambos os dous son profesores.

Alissa, en brazos da súa nai, Masha. MARCOS MÉNDEZ

Masha fuxiu de Kíiv cando comezou a invasión. Andríi ao ser home en idade de loitar non puido marchar con ela. Masha foi para Alemaña porque alí ten amigos, e comezou a súa nova vida, aprendendo o idioma e seguindo co seu traballo de psicóloga grazas as tecnoloxías da información.

Neste tempo Masha volveu a Ucraína dúas veces, poucos días, para estar con Andríi. Moita xente lles preguntou por que ter unha filla en plena guerra. Levan 10 anos xuntos. Masha di que cando se despediu de Andríi en marzo do ano pasado, na fronteira moldova, estaba aterrorizada. Non sabía se o volvería ver —un sentimento de millóns de ucraínas e ucraínos separados das súas parellas—. Saben que se cadra non é o mellor momento economicamente, que Alissa non verá a seu pai todo o que a el lle gustaría mentres dure a guerra; pero para Masha Alissa significa ter a Andríi máis preto, e ambos os dous queren sacar adiante esta familia.

Eu admiro por igual as dúas parellas, os meus amigos. Probabelmente non son os mellores momentos históricos, se cadra á incerteza e dúbidas que sempre xorden cando un se converte en pai —eu non o son, pero téñoo vivido moi de preto— teñen agora que engadirlle as dúbidas de que vai ser de nós, da humanidade no seu conxunto, cara a onde imos?

Pero seguro que Alissa e Ulysses han medrar rodeados de amor, protexidos por unhas nais e pais que os queren máis que nada no mundo e que tristemente non han poder evitar que algúns días sufran; pero moitos outros han ser felices. Eles son o noso futuro, aínda que pareza ao revés, nós dependemos deles, e quen sabe, se cadra algún día, dentro duns anos, Alissa e Ulysses atópanse nun bar de Berlín, ou na universidade, sen seren conscientes de que, polo menos para min, as súas dúas vidas xa están ligadas para sempre.