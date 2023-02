El Pentágono detecta un globo espía chino sobrevolando el cielo de Estados Unidos

El Pentágono afirmó este viernes que el "globo espía" chino sigue volando sobre Estados Unidos y que se está trasladando en dirección este, después de que el jueves informara de que había sido avistado en Montana, en el noroeste del país.

El portavoz del Pentágono, general Pat Ryder, precisó en una rueda de prensa que el globo se encuentra a 6.000 pies de la superficie (1.828 metros) sobre el centro del territorio continental de EE UU.

"El globo ha cambiado su trayectoria", indicó Ryder sin querer adentrarse en detalles sobre su ubicación exacta y señalando que "es probable" que vuele sobre el país por unos "pocos días".

A Chinese spy balloon has been flying over the United States for a couple of days, U.S. officials said, one a defense expert estimates is equivalent to the size of three bus lengths https://t.co/BhcAHLUddz 1/5 pic.twitter.com/oMrJXNuwgz

Detalló que el dirigible es "maniobrable" y que debajo de su dispositivo de vigilancia cuenta con un espacio de carga grande, cuyo contenido no precisó.

Pese a que han concluido que por el momento no supone una amenaza, el portavoz estadounidense subrayó que el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, en inglés) sigue sus movimientos "de cerca". "Los comandantes militares han evaluado que no hay ninguna amenaza física o castrense para la gente en la superficie", remarcó el general, aunque continuarán vigilando sus movimientos y revisando "las opciones" disponibles.

El funcionario de Defensa afirmó que tras la detección del globo han estado en contacto con responsables chinos a través de varios canales, como las respectivas embajadas de China y EE UU en Washington y Pekín.

Este incidente ha provocado la cancelación de la visita a China de dos días que el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, tenía previsto iniciar este domingo y que sería el primer viaje de un titular de Exteriores estadounidense al país asiático desde 2018. No obtasnte, Estados Unidos informa de que espera que este viaje diplomático se lleve a cabo "lo antes posible cuando las condiciones lo permitan".

EE UU ha decidido no destruir el aparato por no plantear un peligro actualmente y por el temor de que la caída de sus escombros sí que pueda ser peligrosa para la superficie.

Ryder insistió en que se trata de un aparato de "vigilancia" y no, como ha dicho China, un globo "civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos". Afirmó que tan pronto como fue detectado actuaron "de inmediato" para evitar que recopilara información "sensible".

EE UU confirmó el jueves que el aparato estaba sobrevolando Montana, un estado del noroeste de EE UU que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares existentes en territorio estadounidense.

Los otros dos campos de silos atómicos se ubican en dos estados limítrofes con Montana: Dakota del Norte, al este, y Wyoming, al sur.

China admitió este viernes que el globo aerostático le pertenece, después de pedir durante la tarde no "especular" tras las acusaciones lanzadas desde el Pentágono.

"El dirigible es de China. Es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos", aclaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático.

Según el comunicado, la aeronave "se desvió mucho de su curso previsto" por culpa de "vientos del oeste y una capacidad limitada de autodirección".

#DOD says high altitude balloon over Montana yesterday was a spy balloon from #China. I did a quick run of the #NOAA HYSPLIT model to trace backwards the path of an object. Using 14K meters over Montana yesterday I get the following - Yup Central China!https://t.co/FHiG79f4th pic.twitter.com/DeZLjjkPei