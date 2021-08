El tiroteo en las cercanías del Pentágono deja "varias víctimas"

Un tiroteo registrado este martes en las cercanías del Pentágono, la sede del departamento de Defensa de Estados Unidos, causó "varias víctimas", según informó una fuente oficial, sin aclarar si fueron muertos o heridos. El jefe de la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, Woodrow Kusse, indicó en una conferencia de prensa que el hecho se registró alrededor de las 10.37 (14.37 GMT), en una de las dársenas que sirve a las distintas líneas de autobuses que transitan por la zona.

"Un agente del Pentágono fue atacado en la dársena del Metrobus, se produjo un tiroteo y hubo varias víctimas", afirmó Kusse, sin dejar claro si fueron muertos o heridos. Sin embargo, la cadena CNN indicó, citando tres fuentes oficiales, que un policía murió como consecuencia del tiroteo.

Kusse se abstuvo de confirmar el estado del agresor, después de que trascendieran versiones de que había muerto y tampoco aclaró si el hecho supuso una amenaza para la seguridad del complejo. Según Kusse, hay una "investigación en curso", y prometió proporcionar mayores "detalles" posteriormente, al asegurar que la información de la que dispone es "preliminar". "La situación se ha resuelto, pero la investigación debe continuar", agregó Kusse, quien dijo desconocer el motivo del incidente.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.