El Pentágono se blinda ante un tiroteo en sus inmediaciones

El Pentágono cerró este martes sus accesos a cal y canto, y no permite la salida de su personal por un tiroteo delante de una de sus entradas donde hay una parada de autobuses y de metro. Así lo informó en un tuit la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, que apuntó que hubo un "incidente" en el centro de tránsito de la sede del Departamento de Defensa de EE.UU.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.