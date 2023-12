Pedro Sánchez reitera ante Benny Gantz que "Israel es un socio y un amigo de España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el exministro de Defensa israelí y actual miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, en la que le reiteró su posición ante el conflicto con Hamás tras el repunte de la crisis diplomática entre ambos países.

Sánchez, quien se encuentra en Dubai en la cumbre del clima COP28, no ha mantenido contacto alguno con el presidente de Israel, Isaac Herzog, quien participa también en esta cumbre, pero ha hablado telefónicamente con Gantz a instancia israelí, según han informado fuentes del Gobierno español.

El jefe del Ejecutivo ha dado cuenta en las redes sociales de esa conversación y de que ha reiterado al exministro que Israel es un socio y amigo de España.

He hablado con el ministro Benny Gantz, @gantzbe, a quien he reiterado que Israel es un socio y un amigo de España.



Una vez más, he condenado los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre.



España desea la inmediata liberación de todos los rehenes.



Israel tiene…