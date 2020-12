El transportista lucense Fernando Riveiro estuvo tres días y medio atrapado en Portsmouth hasta que pudo cruzar en ferri a Francia. El domingo pasado a las doce menos cuarto de la mañana arribó al puerto inglés, donde le indicaron que no había ferries, pero le dejaron acceder y estacionó en el área portuaria, donde pasó 80 horas "facendo vida no camión, o único que tiña era baños, non había duchas, limpándonos con panos hixiénicos, unha toalla e con tódalas precaucións, como se fósemos terceiromundistas, aínda que podiamos saír comprar a un supermercado. Alí estivemos ata o mércores á mañá uns 30 camións, logo foron chegando outros. Alí non apareceu ninguén para preguntar se necesitabamos algo, estabamos coma cans", indica el camionero.

Fernando asegura que "nunca vivira algo así, cada vez que preguntabas nas oficinas de embarque dicíanche unha cousa, estabas coa incertidume de non saber o que vai acontecer nin cando embarcarás, máis nas datas en que estamos. E tamén esperando para facer as PCR, a tensión vaise acumulando e reventas", señala. "Querían que metésemos as plataformas e quedásemos coas tractoras, pero cando voltásemos a mercadoría estaría desconxelada, porque ten que gardar unha temperatura e mentras hai gasóleo o thermo king funciona, pero hai que ter un control", explica.

"O mércores quixéronnos botar fóra, dixéronnos que ían chamar á Policía, pero alí non apareceu ninguén. Fóra hai que buscarse a vida para aparcar un camión de 16 metros, pero en Dover aínda é peor, porque hai máis camións, uns 10.000. Habilitaron unha pista do aeroporto de Kent para 1.500, botarán varios días para desconxestionar iso, non dan feito. Puxéronlles baños portátiles na autoestrada, pero estánselles acabando as provisións e só lles ofrecen un pouco de café. Teño compañeiros tirados en Inglaterra e veñen con peixe fresco para a venta do luns en Vigo, a ver se chegan e a ver que pasa con ese peixe", comenta.

Un grupo de sanitarios acudió a la terminal marítima de Portsmouth para hacerles la prueba PCR al exigirla Francia. "Botei sete horas para facer a proba, en 30 minutos danche o resultado, é un test de antíxenos con mostra das fosas nasais e de saliva, e co resultado danche un xustificante que comproban en Aduanas para que poidas embarcar e logo en Francia verifican que es negativo e a circular".

Muchos tienen que buscar clínicas por su cuenta para hacer la PCR con el inconveniente de que estas tienen una lista de espera media de cuatro días y además cuestan entre 150 y 200 libras. "Teñen un caos montado, e agora ato o 26 non hai ferries, teño compañeiros en New Haven esperando para cruzar cunha lista de espera impresionante". Dentro de lo que cabe Fernando ha tenido suerte. Ahora va en ruta hacia Murcia, a donde lleva mantequilla y dejará el vehículo en Chantada para pasar el fin de año en casa, a la que espera llegar entre el 29 y el 30.