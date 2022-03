El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, hizo un llamamiento a principios de mes a voluntarios de todo el mundo para defender el país de la invasión rusa. "Cualquiera que quiera unirse a la defensa ucraniana, europea y mundial puede venir y luchar para Ucrania contra los criminales de guerra rusos", indica la petición.

Centenares de voluntarios de diferentes países respondieron a la llamada y se presentaron en Ucrania. Con todo, muchos no han conseguido ser aceptados por las fuerzas militares ucranianas por no tener experiencia previa o no haber pasado el servicio militar. Y es que el ejército ucraniano se está negando a entregar armas a combatientes inexpertos.

Dos voluntarios españoles que se encuentran actualmente en Ucrania narraron su experiencia en un reportaje de El Confidencial. "Es una putada, porque vienes aquí a darlo todo y te vas con una mano delante y otra detrás", declaró Víctor, de 23 años.

"Nos infravaloran o, si lo prefieres de otra forma, nos sobreprotegen", afirmó el miliciano Francisco Floro, que admite que la condición física de algunos de los voluntarios españoles no es la mejor: "No pocos de los recién llegados parecen salidos de una película de Torrente. He visto mucha gente mayor. Otros estamos pasaditos de peso. El grueso tiene una experiencia militar dudosa", aseguró.