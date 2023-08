El Papa reúne a más de 800.000 personas en el Vía Crucis en Lisboa

El papa Francisco reunió este viernes a más de 800.000 personas en el víacrucis celebrado en Lisboa tras un recorrido multitudinario en el papamóvil por las calles de la capital lusa en el que rompió de nuevo el protocolo para acercarse a los fieles y saborear un mate. A los jóvenes congregados les preguntó "por qué lloran en la vida" y les aseguró que "Jesús está con ellos en la oscuridad".

Horas antes de la celebración, decenas de miles de fieles colapsaron el centro de Lisboa para llegar al parque Eduardo VII, rebautizado como Colina del Encuentro, en medio de un despliegue de seguridad que involucra a cientos de efectivos.

Aunque la zona está cortada al tránsito y las estaciones de metro y paradas de autobuses cerradas, los peregrinos llegados de todo el mundo alcanzaron el parque caminando para esperar al papa, que hoy cumple su tercer día en Lisboa en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Imágenes aéreas mostraban una marea humana que ocupaba la principal arteria del centro, la Avenida da Liberdade, y discurría hasta la Baixa, en una estampa sin precedentes en Lisboa.

El Papa llegó al parque tras un recorrido en el papamóvil descubierto, el segundo en esta JMJ, en el que detuvo la comitiva para saludar, recibir regalos e incluso conversar brevemente con un compatriota argentino y saborear un trago de hierba mate, mientras la multitud lo ovacionaba.

Entre aplausos, vivas, gritos, lágrimas y la tradicional consigna "Esta es la juventud del Papa", el papamóvil se abrió paso hacia el altar de la Colina del Encuentro lentamente mientras el pontífice frenaba la marcha para que los jóvenes pudieran tomar fotografías con sus móviles.

Si este jueves, en su primer encuentro con los peregrinos Francisco congregó a medio millón de fieles en el parque, este viernes paralizó Lisboa y reunió a 800.000 personas, según la organización.

Salud mental, soledad y violencia de género

Los problemas de salud mental, la soledad o la violencia de género han sido algunos de los temas sobre los que han reflexionado los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud durante el víacrucis. Veinte jóvenes de los cinco continentes que forman parte del International Youth Advisory Body, del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, creado tras el Sínodo de 2018, han sido los encargados de elegir 14 heridas o debilidades de la sociedad que afectan a los jóvenes de hoy, para meditar sobre ellas en cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis.

Católicos todo el mundo asisten a esta edición de la JMJ, que este sábado llevará al Papa al santuario de Fátima y que culminará el domingo con una misa en la que se espera más de un millón de fieles en las afueras de Lisboa.

Discurso improvisado

El papa Francisco invitó en un discurso improvisado, durante un encuentro con asociaciones de caridad, a "ensuciarse las manos" demostrando el "amor concreto" hacia las personas más necesitadas e invitó a cada persona a preguntarse si siente "asco" hacia la pobreza, si se limpia las manos cada vez que da la mano a una persona enferma o vulnerable para "no contagiarse".

Así lo manifestó este viernes en un encuentro con los representantes de grupos de asistencia y caridad en el Centro Parroquial de Serafina, en Lisboa. Francisco estaba leyendo el discurso que había preparado pero, en un momento dado, se detuvo y confesó a los presentes que veía bien con las gafas que llevaba puestas.

"No puedo leer bien, así que se lo voy a dar, no voy a forzar la vista y leer mal", señaló, entre los aplausos de los asistentes. Tras la pausa, se preguntó "cuántas personas destiladas e inútiles pasan por la vida sin dejar huella, porque no tienen peso".

Frente a esta realidad, Bergoglio animó a vivir "dejando huella" como hacen los centros de asistencia y caridad que son "inspiración" para los demás y que "generan vida". "Por tocar la realidad, la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida, sigan adelante, no se desanimen", invitó el pontífice.