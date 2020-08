El Papa emérito Benedicto XVI está gravemente enfermo, según biógrafo

Benedicto XVI se encuentra gravemente enfermo por una infección de herpes zóster en la cara desde su regreso a Roma a finales de junio tras visitar en Ratisbona a su hermano, el arzobispo Georg Ratzinger, quien murió el pasado 1 de julio, informa el "Passauer Neue Presse" que cita al biógrafo del papa emérito.



Según el biógrafo Peter Seewald, quien el sábado pasado entregó a Joseph Ratzinger su biografía, el papa emérito, de 93 años, se encuentra en un estado extremadamente delicado, aunque en su encuentro se mostró optimista a pesar de su enfermedad, señala el diario.



Seewald explicó que Benedicto XVI razona y mantiene la memoria, aunque su voz prácticamente es imperceptible, y que el papa emérito declaró que si recupera fuerzas, posiblemente vuelva a escribir unas líneas.



El testamento espiritual de Benedicto XVI ya está redactado y se hará público tras su muerte, agregó.



Ratzinger ha expresado su deseo de reposar en la antigua tumba de su predecesor, el papa Juan Pablo II, en la cripta de San Pedro. Juan Pablo II reposa entre tanto una capilla lateral junto a La Piedad de Miguel Ángel.



Seewald y Benedicto XVI han publicado conjuntamente cuatro libros de entrevistas con una tirada internacional de alrededor de tres millones de ejemplares.



La de Seewald es la biografía más amplia y detallada del papa emérito, va por la tercera edición tras su publicación este año y ya está previsto que se traduzca a otros diez idiomas.



En la presentación del libro en el Monasterio Mater Ecclesiae, en los jardines de la Ciudad del Vaticano, donde reside el papa emérito desde que renunció en febrero de 2013, participó también su secretario personal, el arzobispo Georg Gänswein.Benedicto XVI dio las gracias a Seewald, a quien calificó de profundo historiador y "vivo narrador" de su historia personal. La presentación personal del libro había tenido que ser aplazada varias veces debido a la pandemia del coronavirus.



La salud de Benedicto XVI no es "particularmente preocupante", según Vaticano

Las condiciones de salud del papa emérito Benedicto XVI no son "particularmente preocupantes", aseguró hoy la Santa Sede, después de que se supiera que sufre un herpes en la cara que, destacó, es "doloroso, pero no grave".



El portavoz vaticano, Matteo Bruni, transmitió la explicación del secretario personal de Joseph Ratzinger, monseñor Geor Gänswein, quien ha comunicado que "las condiciones de salud del papa emérito no representan particular preocupación".



"Son las de un anciano de 93 años que está superando la fase más aguda de una enfermedad dolorosa, pero no grave", señaló.