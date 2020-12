Padre e hijo juegan a darse bofetadas y el progenitor muere

Malcolm Callender, un veterano del Ejército de 48 años, murió tras un juego de bofetadas con su hijo, de 19. El progenitor obligó al joven a participar y, tras un golpe, se tambaleó y se golpeó la cabeza contra el suelo, según publica el diario británico Daily Mail.

Los hechos se remontan a abril de 2019. Ese día Malcolm y su hijo fueron a ver el fútbol a un bar de Reading, la capital de Berkshire (Inglaterra). Allí, las cámaras de seguridad muestran como el padre da una bofetada a su hijo y, este, en lugar de tomar represalias, le abraza. Según la madre del joven, el juego era común entre ellos dos.

Al salir del bar su padre le desafió para que le golpease, y lo hizo sabiendo que él nunca ganaba ese juego. De hecho, su madre asegura que su padre no le dejaba vencer en este juego.

El golpe acabó con su padre en el suelo, que se golpeó la cabeza con la acera. "Despierta, papá", gritó su hijo, mientras el hombre yacía en el suelo sin respuesta. Fue trasladado al hospital pero falleció al día siguiente.

Tras escuchar los hechos, el juez consideró que Malcolm murió después de "participar en un juego consensual no agresivo, no hostil" por lo que no procede procesar al joven.