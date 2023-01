Una clínica notifica por error a miles de pacientes que tienen un cáncer terminal

Entre el aluvión de mensajes típicos de estas fechas navideñas, en las que se desea un feliz y próspero año nuevo, el centro médico Askern Medical Practice (Doncaster, Reino Unido) envió por error a miles de pacientes un comunicado en el que se les notificaba que padecían una enfermedad terminal. En realidad, la intención del centro médico era enviar mensaje automatizado de "Feliz Navidad".

El pasado 23 de diciembre, el hospital envió por error una notificación de cáncer a la mayoría de sus 8.000 pacientes. En concreto, el mensaje avisaba al paciente de que padecía un "cáncer de pulmón agresivo con metástasis" y aconsejaba rellenar un formulario especial para personas con este tipo de enfermedad.

Algunos de los pacientes que recibieron el mensaje se habían realizado pruebas médicas recientemente y estaban a la espera de los resultados. Enterarse de que padecían un cáncer agresivo fue una noticia que para nada esperaban. "Me acaban de quitar un lunar y estaba esperando el resultado de una biopsia y había estado en el hospital porque mi prueba de frotis resultó anormal, así que sí, estaba muy preocupada", afirmó la paciente Sarah Hargreaves a la BBC. "Me sentí mal y me derrumbé", añadió.

Carl Chegwin, paciente de Askern, se quejó del error que había cometido el centro médico e incluso pensó que aquello era una "broma". "Me pilló completamente por sorpresa. No es frecuente que vaya al médico y luego, de la nada, es cáncer", explicó Chegwin y añadió: "Ellos acaban de decirle a la gente unos días antes de Navidad que tienen cáncer de pulmón terminal. No pueden hacer eso".

Las personas que recibieron la notificación, entraron en pánico al leer el mensaje de texto y, de inmediato, llamaron al centro médico. Sin embargo, estos fueron puestos en espera. Una hora después del primer mensaje, los pacientes recibieron un segundo mensaje que les explicaba que el primer mensaje había sido un error y que, en su lugar, el centro médico quería desearles una feliz Navidad.

"¿Qué pasa si ese mensaje estaba destinado a alguien, y luego se le dice que es un mensaje de Navidad y, después, se le vuelve a comunicar que Oh no, eso en realidad estaba destinado a ti?", se preguntó Chegwin, anticipando otra posible equivocación del centro médico.