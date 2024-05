"En el Sáhara, decimos que la Onu solo está, en realidad, para tomar el té"

¿Qué hace una mujer saharaui como usted en Galicia?

Me busco la vida. Doy clase de español para inmigrantes en una ONG. No elegí estar en Galicia. Estoy aquí por una situación política que afecta a mi pueblo desde hace casi 50 años, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental que era otra provincia española más. Una gran parte de la población fue desplazada al Sáhara, en Argelia, y yo nací en el campamento de El Aaiún.

¿Cuánto tiempo hace que llegó?

Llevo veintiún años en España y en Lugo, dieciséis. Primero vino mi padre y luego él hizo reagrupación familiar y pude venir.

¿Vino sola o acompañada?

Venimos yo, con 5 años, mis cuatro hermanos y mi madre. Tenemos suerte porque otras familias están divididas, con el padre en España o Mauritania y el resto, en el desierto.

¿Es fácil la integración social?

Pese a haber llegado de pequeña, me cuesta saber cuál es mi identidad y vivir en un país que no es el mío, con una cultura diferente. ¡Pero eso también es una riqueza porque no todos tienen oportunidad de vivir entre dos culturas!

¿Vivió situaciones de racismo?

Hay aún racismo e intolerancia. Tengo una identidad saharaui superfuerte, que hago ver vistiéndome con la ropa tradicional pero eso, a veces, se ve como algo negativo y te excluye, te miran mal y no te aceptan del todo.

¿Hay mucha población saharaui residiendo en Galicia?

Somos 200. Cuando naces en un campamento de refugiados, no puedes viajar porque no tenemos un pasaporte propio. Generalmente, usamos el argelino —porque los campamentos están en territorio de Argelia— o el mauritano. Pero la documentación de los campamentos no tiene validez en Europa. Hay gente que se casa allí y tiene que volver a casarse aquí. Tampoco las actas de nacimiento son válidas.

¿Qué tal es la vida en el desierto?

Se vive de la ayuda humanitaria. Muchas familias salen adelante gracias a los envíos que les llegan de otra gente en Europa. La verdura y la fruta están muy caras y profesionales de la educación o la sanidad cobran 50 euros al mes.

¿Cómo se sienten los saharauis en España desde que el Gobierno decidió apoyar el plan de Marruecos y no la autodeterminación?

Nos sentimos abandonados y traicionados. Es algo con lo que llevamos conviviendo siempre y esta fue la gota que colmó el vaso. La Onu no hace nada, pese a que tenemos un conflicto armado en el Sáhara Occidental.

¿Guardan algún paralelismo con el pueblo palestino?

Sí. Tanto los palestinos como los saharauis son dos pueblos oprimidos bajo potencias apoyadas por Estados Unidos. Lo de Gaza es muy duro y genera impotencia. La Onu está controlada por Estados Unidos y, como dicen los saharauis, en realidad "la Onu solo está para tomar el té".