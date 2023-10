La Onu espera que la entrada de ayuda humanitaria en Gaza se concrete en horas

La entrada de ayuda humanitaria para la población en la Franja de Gaza podría concretarse en las próximas horas, probablemente el sábado, dijo este viernes el portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la Onu, Jens Laerke.

El secretario general de la Onu, Antonio Guterres, y el coordinador humanitario de la organización, Martin Griffith, negocian con el Gobierno de Egipto la apertura del paso de Rafah, entre este país y Gaza, el único acceso al territorio palestino que no está bajo control militar de Israel.

"Se mantienen negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes implicadas para garantizar que la operación de ayuda a Gaza se inicie lo antes posible y en las condiciones adecuadas", indicó Laerke en una rueda de prensa en Ginebra.

"Nos alientan las informaciones de que las distintas partes están a punto de llegar a un acuerdo sobre las modalidades y de que la primera entrega está prevista para el próximo día" agregó.

El secretario general de la Onu, Antonio Guterres, visitó este viernes el paso de Rafah. EUROPA PRESS

El portavoz sostuvo que la esperanza es que se pueda comenzar la entrega de ayuda en el sur de Gaza lo antes posible, de forma segura, protegida y continuada, de modo que la operación humanitaria pueda ampliarse rápidamente.

Las necesidades de los civiles son prácticamente cuestión de vida o muerte: alimentos, agua, suministros médicos y combustible para que los generadores que alimentan con un mínimo de electricidad a los hospitales sigan en marcha.

Egipto ha indicado que no se había decidido a abrirlo en vista de la inseguridad, en particular por los bombardeos israelíes en la zona, donde se encuentran decenas de miles de gazatíes desplazados desde el norte del enclave por orden de Israel.

No está claro cuál sería el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal humanitario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.

Líderes de todo el mundo abordan la crisis en Egipto

Líderes de todo el mundo abordarán este sábado en Egipto la crisis de Gaza, una cumbre diplomática sin precedentes liderada por el país árabe que busca contener la expansión del conflicto, lograr una solución humanitaria para el enclave bajo asedio y abordar de forma integral la "cuestión palestina".

La urgencia y la crudeza de la situación, con 2,2 millones de gazatíes bajo fuego -ya van cerca de 4.000 muertos- y asediados en un minúsculo territorio al que Israel cortó el agua, la luz, y el suministro de alimentos y combustible, y el miedo a que la situación, que ha incendiado tanto a la población como a los gobiernos de los países de la región, se expanda a otros territorios y con otros actores, hace que esta reunión tenga una especial relevancia.

Mapa con la situación del conflicto a 19 de octubre. EPDATA

Prueba de ello es la nómina de jefes de Estado, de Gobierno, ministros y altos representantes que han confirmado su asistencia. Son 31 los países y tres las organizaciones internacionales que estarán presentes, encabezadas por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de acuerdo a la televisión estatal egipcia Al Qahera News.

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, y el responsable de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, estarán allí.

Israel atacó dos panaderías en las que numerosas personas hacían cola para conseguir comida, según la Onu

La aviación israelí atacó este jueves las inmediaciones de dos panaderías en las que numerosas personas hacían cola para conseguir pan, entre ellas mujeres y niños, causando la muerte de veinte personas en la ciudad de Gaza y de otras cinco en el campo de An Nussairat, según informaciones recogidas en un reporte de este viernes de Naciones Unidas.

El día anterior, una de las seis panaderías contratadas por el Programa Mundial de Alimentos de la Onu y que suministraba pan a 12.000 personas sufrió daños y dejó de funcionar, agrega el informe diario sobre la situación en Gaza que publica la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria (Ocha) de Naciones Unidas.

Ahora la gran mayoría de panaderías no pueden funcionar por la escasez de ingredientes esenciales, en particular harina de trigo, que se calcula se agotará totalmente en menos de una semana.

Por otra parte, se reitera que los hospitales están al borde del colapso debido a la falta de energía, medicamentos, equipos y personal especializado, y para mantener operativas las salas de urgencias se prevé la interrupción en breve de los procedimientos vitales como la esterilización y la diálisis.

Ataque a más de cien objetivos de Hamás en Gaza

El Ejército israelí atacó durante la noche más de cien objetivos del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza, y mataron a Mohamed Abu Odeh, un agente naval que participó en la brutal agresión en suelo israelí del pasado 7 de octubre.

Bombardeo de Israel en Gaza este viernes 20 de octubre. EFE

Entre los cien objetivos atacados de Hamás, el Ejército israelí destacó un túnel subterráneo, almacenes de armas y docenas de centros de mando operativo.

Además, se destruyeron bienes y armas terroristas ubicados en una mezquita del barrio de Yabalia, que los "terroristas de Hamás" utilizaban como puesto de observación y base de operaciones, agregó el portavoz.

Biden pide al Congreso ayuda militar contra los "tiranos" y "terroristas" de Putin y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este jueves al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar para hacer frente al "tirano" de Vladímir Putin y al "terrorista" de Hamás, quienes en su opinión comparten el objetivo de querer eliminar a democracias vecinas.

Biden dio un discurso de unos 15 minutos desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país y en el que argumentó que es "vital para el interés nacional" de Estados Unidos estar implicado en estos dos conflictos.

Joe Biden, durante su discurso en el Despacho Oval. EFE

Si Hamás y Putin continúan con sus acciones y no se les hace pagar por el dolor que han causado, afirmó Biden, podría desencadenarse más "caos" y "destrucción" en el mundo.

De hecho, en su discurso reiteró la noción de que el mundo se encuentra en un "punto de inflexión" en el que se está librando una lucha entre las democracias, lideradas por Estados Unidos, frente a modelos autoritarios como China y Rusia.

El presidente no especificó la cantidad exacta de fondos que solicitará al Congreso, pero se espera que la propuesta supere los 105.000 millones de dólares (unos 99.307 millones de euros), según medios como The New York Times, que citan fuentes familiarizadas con esta cuestión.

Además, Joe Biden instó a Israel a no dejarse llevar por la ira después del ataque que perpetró el 7 de octubre el brazo armado de Hamás. "He pedido al Gobierno de Israel que no se deje llevar por la ira", dijo el mandatario en su discurso.

Biden comparó el momento que está viviendo Israel con el que experimentó su país después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidense se sintieron indignados y se cometieron "errores" en la respuesta que dio Estados Unidos al terrorismo, mientras buscaban justicia.