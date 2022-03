HAI COUSAS QUE son difíciles de explicar. Normalmente son as máis sinxelas de sentir, pero que un non é quen de comunicar. Pásame agora. Escribo isto sentado nunha fonte seca aos pés da estación de Leópolis, agardando polo tren que nos leva a Kiev. Non vou só. Jairo, Alejandro e Jaime, tamén xornalistas, veñen comigo, máis ben vou eu con eles, fun o último en apuntarme.

Pasei unha semana na fronteira ucrainopolaca. Dez días en Leópolis. Agora preciso ir aló. É o que teño que facer. A nosa seguridade é o primeiro, e non imos descoidala nin por un minuto pero, como lle conto iso a meus pais? Esta pregunta leva martelando a miña cabeza todo o día. Só podo dicirlles que vou estar ben, e que vou facer o que teño que facer, como lle dicía hai uns minutos a meu irmán. Estou a facer o que me pide o corpo, o que me pide a vida. En Kiev hai moitos compañeiros e compañeiras, porque o que pasa alí hai que contalo. É necesario.

Non perdamos por un segundo a perspectiva, aquí o importante son os feitos, e a xente que morre polas decisións duns poucos; como iso tamén vos afecta a vós que me estades lendo, cada vez que pasades pola gasolineira seguro que lembrades o que pasa neste recuncho do mundo. Nun país que podía ser o noso. De feito non é tan distinto. É máis grande, algo menos poboado, pero en moitas cousas moi semellante. Aquí sonvos máis serios, pero o mesmo din de nós en Andalucía. Logo, cando te coñecen, desvívense por ti. En xeral a xente é así.

Parece un imposible, iso de que de súpeto estoupe unha guerra na nosa casa. 1936. Parece cousa de película, unha estación coma esta Central de Leópolis ateigada de xente para entraren a un tren que os saque do inferno. Tamén o parecían as máscaras e os Epis hai tres anos, e agora...

Non estamos a salvo de nada. O noso ofi cio, cada vez máis degradado, é máis preciso ca nunca. É unha mágoa non poder exercelo en liberdade, coma as compañeiras que tiveron que marchar de Rusia. E esa liberdade, sen a que isto sería imposible, é a que me empurra a coller este tren. Non me entendan mal, non o fago por grandes causas, fágoo por min, porque me peta e porque podo. Mañá a crónica sobre o terreo será dende Kiev.