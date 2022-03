O Kozatski

HOXE tocou recollida. Levamos sen poder saír do hotel máis de 24 horas. Eu alóxome no hotel Kozatski. Está no corazón da cidade, na praza da Independencia, no maidán. Os rusos atacaron, as defensas antiaéreas funcionaron. A imaxe dun mísil no río Dniéper correu polos móbiles de todos os xornalistas en segundos. Porque malia estarmos todos pechados en tres ou catro hoteis da cidade, comunicámonos máis polo móbil que cara a cara. Ás veces fiestra a fiestra, como Alejandro e mais eu, pero porque ámbolos dous fumamos e coincidimos neses cinco minutos de vicio.

Non son os hoteis de reporteiros de guerra eses lugares onde corre o alcol e os informadores pasan a noite contándose as batalliñas do día. Non, iso é nas películas. Polo menos non acontece neste hotel Kozatski. Aquí estamos moitos reporteiros españois, varios equipos da televisión grega, algún italiano... seino; debería ser o máis divertido de todos, pero non. Un chega moi canso das coberturas e vai directo para o seu cuarto a escribir, editar imaxes e facer copias de seguridade ou montar as reportaxes. Non hai moito tempo para socializar, mesmo en días de recollida. A falta de noticias fai que uns compañeiros entrevisten outros para ter algo de material que enviar aos seus medios, e pouco máis.

Coido que xa teño dito por aquí que no hotel a única comida que nos dan é o almorzo. Non hai xente dabondo como para abrir o restaurante. Moitas das traballadoras marcharon da cidade. Iso si, mamá; no almorzo dannos de todo: verduras, carnes, ovos... máis dun sae cos petos cheos para o resto do día. En Ucraína rexe a lei seca dende o comezo do conflito. Ninguén quere un país cheo de xente armada e bébeda. Seino de boa experiencia. Lembro que en Guinea o máis arriscado era conducir despois do xantar, os militares que controlaban as estradas e corredoiras, armados, ían cheos coma boliches, e crédeme que non te queres ver discutindo nunha desas. Por aquí din que os gregos teñen bebida nalgún cuarto, e que se xuntan. Eu non os vin, tampouco me chama —os meus colegas estarán a rir agora mesmo— pero é certo, non me chama, non preciso unha cervexa. Tomei unha o outro día porque Yaric me levou a un garito que as servía. Pensaba que tiña a gloria nas mans, pois non, non a botaba tanto en falta como cría. Estando aquí o mellor é estar ben alerta sempre.

Hoxe foi un día aburrido, pendente do móbil todo o tempo. Con moitas bucinas antiaéreas e explosións: todos os ataques repelidos polas defensas ucraínas. Mesmo hai novas de que ao norte da cidade están a facer recuar aos rusos, e que xa tomaron de volta a vila de Makariv. Parece que os rusos non contaban con todo isto e están a quedar sen subministración, e o máis importante, sen vías para que lles cheguen xa que as estradas e o ferrocarril entre eles e Belarús estan completamente estragados. Iso din os ucraínos, e coido que todos os xornalistas que estamos no Kozatski queremos crelos, pero tamén penso que mañá nos veremos as caras no almorzo, e logo no seguinte bombardeo.