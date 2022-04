O home da bici

Imaxínoo na súa bicicleta, pensando que a el non lle farán nada, total é un señor maior, que poderían querer del, que medo lle han ter. Deixounos atrás, ou ben foron detrás del, porque tiña o tiro na parte de atrás da cabeza. Non podo imaxinar o que pensaría nese momento quen deu a orde ou quen decidiu que un vello nunha bici era un obxectivo. Non me dá a cabeza para iso.

Irpin, ao contrario que Bucha, é, perdón, era unha cidade nova. De edificios de sete ou oito andares e chalés. Era, agora é só cascallos. Conducir por Irpin non é doado. As rúas están cheas de, seguro que xa viron de que pola televisión, pero ademais hai que esquivar os cascallos, as árbores caídas, os mísiles sen estourar, a metralla que o cobre todo, absolutamente todo. Cristais dos últimos andares dos edificios, foron disparar aos edificios, non se ven fiestras enteiras. As dúas rúas comerciais están igual, os escaparates destrozados, o xénero dentro, non había nin quen o collera. Iso os edificios que se manteñen en pé. A maioría non debía de ter máis de dúas décadas. Nada se salvou da ferocidade dos que a ocuparon.

Algo si, demos cunha pequena urbanización, como unha rúa privada con cancelas de acceso de 12 chalés. Unha das casas era de Peter e Tania, el alemán e ela ucraína. Viven en Alemaña pero veñen de cotío a esa casa. A invasión pillounos alí. Do total da urbanización quedaron cinco persoas, entre elas un neno de 11 anos. Os rusos decidiron que lles gustara o sitio, así que obrigaron aos cinco a meterse no soto dunha das casas, alí estiveron as cinco semanas. Avisáronos de que non subisen aos pisos de arriba, dun chalé de dous andares máis o soto. De cando en vez deixábanlles comida e auga na porta.

Tania contábanos que durante o día e a noite a casa tremía cos bombardeos, que notaban perfectamente como se movían as paredes. Ás veces tiñan que saír as agochadas ao xardín para colleren auga en cacharros que deixaban para iso. Os soldados rusos ocuparon as casas da urbanización, algo que por outro lado tampouco dá nada de seguridade, os cinco estaban vivindo en pleno obxectivo do seu propio exército. Vimos a cociña dunha das casas, estaba chea de botellas de licores, de comida ciscada, de quentadores de gas, porque en Bucha e Irpin pasaron cinco semanas sen electricidade.

En Irpin só hai artificieiros buscando minas e artefactos sen estourar e policías e soldados rexistrando as casas por ver se quedan vítimas sen localizar. Andade con ollo, é o que máis nos repetían. Cada vez que pasabamos sobre un charco, porque non había outro sitio por onde pasar, os catros que iamos no coche tiñamos o corazón encollido, pero non diciamos nada. Pinchamos. Si, no medio dese inferno fomos nós pinchar unha roda, ben pensado o raro é saír de aí coas catro intactas. Na media hora que tardamos en cambiala ninguén pasou ao noso carón, nin unha alma. Tiñamos que enviar material e non tiñamos cobertura.

Ben pensado agora, coido que actuamos moi ben, sen movernos moito e sen perder os nervios. Non sei como de nervioso iría o señoriño da bici sabendo quen tiña detrás, o que si sei é que el non viviu para contalo.