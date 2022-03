O BARRIO de Podil era ata esta mañá como unha bisbarra máis dunha das nosas cidades. Un barrio obreiro, de xente traballadora. Dende as oito da mañá non ten escola nin xardín de infancia. Un mísil ruso acabou con eles e coa vida dunha persoa, 19 máis quedaron feridas, entre eles catro nenos. Non adoito dar este tipo de información nas miñas crónicas, pero hoxe quero falar da vida de barrio, e de como un mísil asasino pode acabar con ela nun segundo. Non foron só a escola, a gardería e os edificios da praza onde caeu o mísil; por certo, os bambáns resistiron, mañá seguro que algún neno aínda brincará neles rodeado de cascallos.

Foi o barrio todo. Cando chegamos alí, a primeira hora da mañá, aínda as ambulancias estaban a atender e trasladar os feridos. De feito prohibíronnos o acceso durante un tempo. O cámara de TVE, Hugo Úbeda, tamén galego, mesmo tivo un pequeno altercado cos militares só por facer o seu traballo. Eran horas de moito nerviosismo. O máis sorprendente de todo é que as señoras maiores do barrio xa estaban, basoira en man, limpando a rúa de cristais e cascallos. Paraban para atenderen aos xornalistas, chorando, e seguían a limpar.

Kiev é unha das cidades máis limpas do mundo. Todo está impoluto, e imaxino que para elas varrer a desfeita tamén é un xeito de comezar de novo, non coido que de esquecer o ocurrido, iso non se esquece nunca, pero si de non ter as pegadas diante do portal da casa para lembrarcho a diario. O que eu non sei é se van poder volver vivir nelas. A un edificio caeulle toda unha parede. De feito víanse claramente os cuartos, as camas, as estanterías, unha columna de caixas de zapatos, como se simplemente esa parede se volvera de súpeto invisible, como a banda deseñada aquela de 13 Rue del Percebe, así quedou o edificio.

Dentro vin xente recoller o que podía, dábame mesmo cousa mirar, parecía que estaba cotilleando dentro da casa allea. Eu e todos os reporteiros que enfocaban cara eles as súas cámaras.

O barrio quedou tamén sen supermercado. Estaba do outro lado da praza, a uns 70 metros de onde caeu o mísil e cun edificio de por medio. Imaxinade como son as vagas expansivas destes aparellos do diaño. Un pouco máis aló, cruzando a rúa, a uns 90 metros, álzase o rañaceos do barrio: 26 andares, destaca e ben. Ata as fiestras do último andar quedaron esnaquizadas. Comentei co meu compañeiro Yaric que se iso fai coas fiestras, como quedarán os tímpanos? Miroume con esa O barrio cara de ucraíno, frías para nós, pero que non o son, levantou os ombros e apretou os beizos.

O mísil de Podil oíno esta mañá, estaba no balcón do hotel. Tardaron unha hora en dar a localización, e nós unha hora máis en chegar. Acábannos de avisar no chat de xornalistas que andemos con ollo nestas localizacións, polo que se ve os rusos empregaron hoxe en Zaporozhye o ‘double tap’, que significa volver atacar un mesmo sitio ao pouco para matar a quen alí se congregou. O Gordo de Nadal e a lotería do Neno no mesmo barrio. Permitídeme por unha vez algo de humor, por moi negro que este sexa. Preciso rir, e non atopo o xeito.