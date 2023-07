O Anxo roto

A Anxo non lle gustan os xornalistas. Ten 26 anos, acaba de ser pai e está en Odesa canda súa muller e seu fillo, Leo, pasando uns días de permiso. É algo máis baixo ca min, máis forte, viste militar e ten unha cicatriz na meixela dereita, logo, cando te vas fixando máis, atopas pequenos cortes e feridas nos brazos.

Agora sei que ten algunha ferida máis que esas que se curan con Betadine. Anxo fala un inglés máis que correcto para a media dos militares que coñecín aquí, e fálao mirándome directamente aos ollos. Ao principio asobaiábame un pouco esa seguridade en si mesmo tan castrexa. Anxo entrou no exército moi novo, coma tantos aquí. Combateu no Donbás; deixou o exército e enrolouse na mariña mercante; pero co comezo desta guerra algo volveu revolverse no seu interior. Iso, e unha chamada de seu avó, ex oficial do exército soviético, con estrelas no ombreiro e cargos mesmo na intelixencia –a antiga KGB– dicíndolle que debía loitar polo seu país.

Anxo amósame a súa documentación, as medallas recibidas e fotografías que ten no seu móbil –algunha que preferiría non ter visto– consciente de que aos seus 26 anos ten vivido cousas inimaxinábeis para a maioría de nós. Por exemplo: ter levado nos brazos durante quilómetros un compañeiro morto "tiña os ollos abertos e mirábame todo o tempo" contoume cos ollos humedecidos.

Anxo é dos poucos militares que me contou que algunha vez chorara, foi ao comezo da guerra. A súa nai que vivía en Jarkiv chamouno por teléfono "preguntoume que que carallo pasaba. A miña nai! Foi a primeira vez que a oín dicir un taco. Eu xa oíra os mísiles aquí en Odesa e nese momento decateime de que todo isto comezara, chorei e levei as mans a cabeza, mira...", dime amosándome o brazo "aínda se me pon a pel de pita de lembralo".

Anxo leva tempo destacado na rexión de Jerson, en primeira liña da fronte, nunha unidade que pode estar días sen contacto coa súa base. "Cada tres ou catro días veñen traernos municións e víveres. Unha vez vimos unha señora camiñar impasíbel durante máis dun quilómetro a campo aberto, a tiro dos nosos e dos rusos, para traernos leite, case como unha zombi. Cando chegou á trincheira pregunteille que que facía. Contoume que os rusos mataran a seu home e que o leite era para nós. Só con mirarlle os ollos decatábaste do rota que estaba esa muller, a guerra non acabou só coa vida de seu home". "Eu teño que conducir 6 ou 7 quilómetros até chegar ao destacamento, teño visto corpos de nenos mortos, pero levo as ventás do coche subidas e non podo parar. Teño que seguir, nenos! Así de tola é a guerra", dime o rapaz soldado que por un momento –varios nas nosas conversas– se convirte en filósofo.

"Unha vez tiñamos presos seis rusos. Por suposto que con todo o que ves acabas tendo odio, pero todos somos humanos. O noso comandante e o ruso falaron e intercambiamos os seus seis soldados por oito compañeiros nosos feridos. Os comandantes déronse as mans, recuamos dous quilómetros e comezamos outra vez a dispararnos, true story". Dúas palabras coas que moitas veces remata as frases facendo fincapé en que non está a contar contos. Tamén me contou outras historias con rusos sen un final coma este.

Con tan só 20 anos, Anxo loitou nas aforas de Donestk –a cidade máis importante das dúas rexións que conforman o Donbás e que leva en guerra dende 2014–. Logo pasou por unha crise. "Estiven como un mes fumando marihuana, até que un día chegou miña nai a casa e co cheiro preguntoume que que facía, colleu a herba que tiña e tirouna polo baño, prometinlle que nunca máis fumaría. Agora, na casa, fumo cigarros, a familia cre que é porque estou nervioso, que va! É porque estou relaxado. Nas trincheiras o fume delataríanos, así que agora só fumo cando veño a casa".

No fondo destas anécdotas xace o esencial: como tratar a todos eses homes e mulleres con estrés postraumático agora e cando remate a guerra? "A nosa sanidade non está preparada, a sociedade, as familias non están preparadas para loitar con ilo. Eu agora estouche contando isto a ti, pero non creas que falo dilo, non podo". De feito hai veces que Anxo baixa a voz para que non o escoite a familia que está na porta da súa casa a só uns metros de nós.

Anxo preséntame a Leo, o seu pequeno que naceu hai tres meses, é un neno grande "seis quilos e medio" e feliz que non para de rir no colo de seu pai nin no meu cando Anxo insistiu que o collera. Amósame unha foto, sae el vestido cunha bata verde e máscara cirúrxica collendo ao neonato. "Ves iso?" Dime sinalando unha liña baixo a bata verde. "É a cinta da miña arma. Fun o hospital coñecer ao meu cativo coa autómatica colgada!" E leva a a man a fronte mentres abanea dun lado a outro a cabeza. "Iso é a guerra" sentenza.

Co paso das horas Anxo vai collendo máis confianza. Dime que de novo era un fanático do fútbol. Fálame dos amigos que ten enterrados, e dos que están fóra do país porque non queren loitar, sen prexuízos pola súa parte. Todos son amigos por igual. Tamén falamos algo da lingua. "Aquí fálase ruso e ucraíno, ninguén é máis ou menos patriota por falar nunha lingua ou noutra". Falamos de festas, de comida e de viño. Falamos do que falan dúas persoas normais. Falamos moito para ser Anxo unha persoa que recea dos xornalistas, e contoume os seus motivos, pero esa é outra historia. Durante toda a conversa descúlpase de non poder darme máis información, por moito que eu lle repita que con que accedera a contarme a súa historia abonda, non ten para min información máis valiosa.

A súa muller quita da casa un par de envases con comida caseira que acaba de preparar para Dmitry e para min, serán xa para o almorzo de mañá. Pero Anxo aínda me sorprende unha vez máis: cóntame a historia do reloxo que leva na mesma man dende hai seis anos. O que o leva avisando das súas quendas no que levamos de guerra. Quítao e dámo "quero que o teñas ti." Non quero aceptalo, pero non me deixa opción. Marcho pensando que se cadra para Anxo sacar todo iso que tiña dentro foi terapéutico, e no enorme peso que levo agora no pulso.