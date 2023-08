El Niño, ‘camina o revienta’

Chámase Cristian, ten 35 anos, é merchero e de Barcelona. Como El Lute, quizais o merchero máis famoso e autor das memorias ‘Camina o revienta’, ten dúas vidas, unha de excesos, drogas, delincuencia e prisión; e unha nova dende hai meses en Ucraína coa que agarda redimirse co mundo, non coa lei española; pois con esa xa pagou todas as súas débedas. Poucas veces un alcume foi tan acaído. El Niño é pequeno, atlético, cuns ollos azuis clarísimos que cando están nerviosos ou saben que non están a ser de todo sinceros miran ao chan. El Niño é moi doado de adiviñar. A maior parte do tempo mira directamente aos ollos, a parte dos adornos queda entre el e mais eu. Ten esa voz rota e aguda característica de quen ten moito vivido, da festa como diría el.

É raro non velo sorrir, malia que a meirande parte do tempo leve a boca tapada por unha braga militar. Ao principio, eu pensaba que sería pola dentadura estragada que denota o abuso de substancias, logo confesoume que é pola tatuaxe que lle vai dende as orellas e lle cubre o queixo. Como de tantas outras, está arrepentido dela e tenta cubrila o maior tempo posíbel. Todo o seu corpo está cheo de tatuaxes, algunhas mesmo tapan outras. Tíñaas de ideoloxía política da que agora renega; talegueiras; adicadas a Barcelona, "es mi lugar, mi vida mis recuerdos"; mais tamén a Ucraína, país ao que chegou aos poucos de saír do cárcere, primeiro para axudar e agora para loitar.

"Imagino que todo lo que vi, lo que hacen los rusos a la gente me hizo dar este paso". Tamén leva unha pistola tatuada na barriga apuntando ás súas partes. "Toda la vida he tenido una en la mano, así que me la tatué".

Non tiña experiencia militar antes de chegar ao país; malia iso, nos adestramentos é o mellor en tiro. "Siempre se me han dado bien las armas. Tengo buena puntería, montando y desmontándolas siempre soy el primero, aunque sean armas que no he visto en mi vida. No sé si es una virtud o un defecto, pero si sirve para hacer algo bueno ahora, bienvenido sea".

Hai xa tempo que o coñezo e esta idea de redención está sempre presente nas nosas charlas. "Es el karma, ¿no? Haz algo bueno y la vida te dará algo bueno. Haz algo mal y te vendrá malo. Yo espero estar haciéndolo bien aquí, y si el karma no me llega a mí, por lo menos que le llegue a mi familia".

El Niño ten sempre presente á súa nai, está enferma e non quere darlle máis disgustos. "Mi madre me apoya, ella sabe que necesito estar aquí. Para el que hace cosas malas y se da cuenta, ese pasado es muy pesado, pero también lo es para su familia. Aunque ella me diga, ‘vamos gordo, el pasado ya está, ahora para adelante’, yo sé que para ella es muy doloroso todo lo que yo hice".

O que fixo El Niño é a típica historia dun delicuente xuvenil. Gustou da festa, as drogas, os cartos que veñen tan facilmente como marchan. E os golpes eran cada vez máis grandes, máis arriscados, máis profesionais. O seu pasado delictivo é amplo, pero non vén ao conto desgranalo.

"No he matado a nadie. He pagado hasta el último día de cárcel, 11 años y 8 meses, y toda la responsabilidad económica. No le debo nada a nadie. Ahora quiero hacer las cosas bien. Quiero ser padre al volver a España y vivir".

Pregunteille se estando aquí, ademais de redimirse, cre que está afastado doutro tipo de cousas, somos directos e falamos das drogas. "Si, claro. Ya no es algo que necesite. Aquí en el frente no nos dejan ni una cerveza. Yo lo tengo claro". Mira para o chan. "Eso es pasado. He roto con todas esas amistades. Sí, son mis amigos y saben que pueden contar conmigo, pero eso para mí es pasado y no quiero saber nada de ello".

Coas súas contradicións incluidas, El Niño é unha desas persoas que chegan. Non debe de ser doado chegarlle a el, pero cando o fas, aposto que é deses que daría a vida por ti. Algúns dos seus compañeiros dubidaban de que puidera adaptarse ben á estricta vida militar, pero semella que o está facendo.

El Niño, coas súas cousas, de cativo, de enrabietarse cinco minutos por querer algo, ten moito deses trastos da escola que sempre se poñen ao carón do máis débil. O seu pai morreu estando el preso, di que iso o marcou. Asegura que tantos anos no cárcere magoáronlle a visión "allí lo más lejos que se podía ver eran 50 metros y luego un muro enorme. No me lo creía cuando fui al mar por primera vez al salir de la cárcel, es como aquí —dime no medio dos impresionates campos do Donbás— quilómetros y quilómetros de visión, aquí me siento libre".

Unha liberdade que di que sinte cuestionada en España. Di que no noso país se sinte xulgado. "Los niños cambian de acera al verme, aquí no. Al principio pasan, pero en cuanto les dan un caramelo te abrazan y te sonríen". Toca o corazón "es una sensación que no puedo explicar". Non hai problema porque, parafraseando a Morgan Freeman en ‘Cadena perpetua’: O fermoso non fai falla entedelo.