Nin lle preguntei o nome

A situación na fronteira ucraína é desesperante. Milleiros de mulleres, nenos, nenas e algunha que outra persoa maior amoréanse ante as cancelas que as separan da liberdade. Este luns había catro graos baixo cero cando eu crucei. Por iso moitas desas persoas van cubertas de mantas e capas e máis capas de roupa.

Vin nenos arrastar os seus peluches, e imaxínoos saíndo da casa a toda présa e negándose a deixalos enriba da cama. Algúns carrexan tamén as súas mascotas: un canciño, un coello de indias ben apertados contra os seus corpiños. As súas caras reflicten a ignorancia de non saberen que é exactamente o que pasa, onde van, nin cando pararán de andar á friaxe.

Subían mulleres e nenos ao autobús no que eu ía, e un dos máis pequenos non quería soltar ao pai. Os homes teñen prohibido saír do país. Os berros polo seu papá e os choros continuaron un bo rato despois de termos deixado aos homes atrás. Por moito que saibas que estás traballando, que hai que ter a cabeza fría para que os sentimentos non te traizoen á hora de coller o micrófono ou de teclear.

Estamos aquí para contar as cousas como son. Coa súa crueldade, inxustiza e inmensa tristura, pero á hora de contar, só os feitos e o que vemos. Reviso agora as mensaxes de voz que o lunes lles mandaba aos meus colegas de Lugo, nun exercicio egoísta de intentar illarme un pouco do que estaba a acontecer ao meu redor.

Dicíalle a Anabel que me doía todo o corpo; real, doíame. Sentado eu no asento do copiloto do autocar que nos levaba a Polonia, nun bus no que case que dobrabamos o número de prazas dispoñibles, varias mulleres petaban no cristal da porta, a escasos centímetros de min, pedindo que lles abríramos.

Os autobuses pasan antes que os centos de persoas que van a pé. Un sitio neles, ademais de significar fuxir do frío, é ter un asento no que poder acubillarse, apertadas iso si, significa asegurarse chegar antes. Dicía eu, no grupo de colegas do instituto, que a situación era inhumana e resopraba sen poder seguir gravando a mensaxe.

Xusto antes da fronteira tivemos que parar un par de horas polo enorme atasco. Eu saio fumar un cigarro, levaba meses sen facelo, ao carón da porta aberta para ventilar un pouco o autocar. Un rapaz duns trinta anos cun neno moi pequeno no colo achégaseme, dime algo en ucraíno, non o entendo e non fala inglés. A cara é de total desesperación. "Poland?" dime, fágolle un aceno positivo coa cabeza e aparto da porta para que suba. Non sei onde consigue sentar nin me importa. Cando imos cruzar a fronteira, no primeiro control militar ucraíno eu baixo para deixar que o soldado entre. Ve o meu pasaporte e devólvemo sen sequera abrilo; son español, que fortuna. Sigo fóra, outro pito, e ao rato vexo como o mesmo militar baixa case a empurróns pola porta de atrás a ese rapaz co seu neno aínda no colo. É home en idade de loitar, eles quedan. Vólveseme revolver todo e decátome que antes nin sequera lle preguntara o seu nome.