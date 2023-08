Nieri e o primeiro día nas trincheiras

O TREN traquea e a duras penas podo manter o computador na mesiña do compartimento. Estamos no Donbás, hai arredor de 12 horas que deixamos Kíiv. Ao fondo oio unha rapaza berrarlle á revisora porque perdeu a súa parada, Pavlograd. Eses berros en ucraíno mistúranse coas conversas en castelán dos meus compañeiros de viaxe: un grupo de españois e colombianos que se dirixen á fronte. O destino final aínda non o coñecemos. A idea é estar uns días con eles, até onde nos deixen para poder coñecer mellor o traballo desta unidade de asalto integramente de fala hispana. Algúns están aquí polos cartos, outros veñen escapando dunha vida que queren deixar atrás, a todos, ademais, móveos as gañas de axudaren ao pobo ucraíno. Non é unha frase feita. Antes de comezar esta serie de crónicas teño estado con eles, compartido comidas, bebidas e charlas. Vivín a chegada dalgún deles ao país, a outros coñecinos cando xa levaban meses aquí, non é doado manter un personaxe durante tanto tempo. Non poderei escribir, polo momento, moitos datos persoais, por seguridade pero tamén porque algunhas das familias dos meus novos compañeiros de viaxe non saben que están aquí. Fóra imos deixando atrás os inmensos e verdísimos campos do Donbás. Polo momento o único sinal de estarmos nun lugar que leva en guerra dende hai 9 anos son os enormes respiradoiros dos refuxios antiaéreos. Téñenme contado que algúns deles son case cidades soterradas, nunca enteri neles, sempre os vin de paso, se non te fixas semellan chimeneas que perderon a súa fábrica.

Con Nieri falo en galego. Naceu do outro lado do charco pero criouse nas Rías Baixas. Ten 29 anos e leva a vida escrita na pel morena, curtida nas rúas, e salpicada de tinta dun pasado cheo de culpas que quere expiar aquí. "Se tiven collóns para facer cousas malas, téñoos tamén agora para axudar a esta xente". Dalgún xeito Nieri séntese en débeda co mundo. Hai unhas horas na estación de Kíiv despedíase da súa moza, Susanna. Subimos ao tren e os ollos do rapaz eran puros espellos. Pasou un bo anaco mirando o negro da noite pasar polas fiestras do tren. Fumou uns cantos cigarros, deulle uns bos grolos a unha botella de licor que lle regalaron a un compañeiro e intentou durmir. Non todos os do grupo o conseguiron, malia que por esta noite, e por última vez nun tempo, tanto ese licor como as pírulas para conciliar o sono estiveron permitidas.

Chegamos á estación e hai dous coches agardando por nós. Lévannos até as casas que serán a nosa base nos vindeiros días. Estamos nalgures entre as provincias de Donestk e Zaporiyia. Divídennos en dous grupos e xuntámonos co resto do equipo, quen nos amosa as comodidades é Leo un soldado israelí. Hai que durmir no chan, nos lugares dos que agora mesmo se están a recuperar nos hospitais. A ducha é unha bolsa colgada no teito dunha cabana, as trincheiras saen da mesma porta das casas e adéntranse na maleza. A zona está fortemente minada, Leo advírtenos de non camiñar entre as herbas. Esta brigada aínda perdeu un só home, pero moitos quedaron feridos por mor desas minas. Por suposto non hai cobertura e a estas alturas aínda non sei se hei ser quen de mandar a crónica.

Volvo con Nieri, acó só podemos usar os alcumes. O rapaz cóntame que non ten experiencia militar, pero si coas armas, non pregunto máis. A familia sabe que está en Ucraína, xa estivo aquí axudando evacuar persoas, pero non están ao tanto de que veu á fronte loitar. Dime que non tivo unha vida doada, non facía falla, iso lese na cara. Admira aos ucraínos, nada que ver coa ideoloxía, "mira, eu nacín en Uruguai, crieime en Galicia, son tan galego como uruaguaio, nada de nacionalismos malentendidos. Eu non teño nada en contra dos rusos, pero o que fan non está ben. Viñen axudar, pero foi tanta a merda que vimos que a rabia fixo que quixera dar este outro paso. Admiro este país e a súa xente". "Sei o que é a guerra, pero outras guerras. No pasado fixen cousas das que non estou orgulloso, así que agora que cambiei, que cambio cada día, quero facer as cousas ben".

Mentres escribo sentado á sombra dunha maceira cheíña de froita van chegando o resto de compañeiros. Son ucraínos. Polo que podo oír estanlles explicando aos recén chegados o tipo de misións que fan, son misións de avance e recoñecemento en terreo inimigo. A artillería non deixa de marcar a banda sonora mentres tecleo. A calor é agobiante e os mosquitos están por todas partes, non quero imaxinar como ha ser de noite, pero iso queda para a seguinte.