Negarse a loitar

Pasoume en Dnipró, en Zaporiyia e en Mykolaiv. Vou paseando só pola rúa e dous ou tres militares con cartafoles na man achéganseme a pedir a documentación. Son reclutadores militares que buscan polas rúas aos homes en idade de loitar que non teñen ningunha circunstancia que os libere delo: incapacidade física ou mental, ser pai de alomenos 3 menores, ter un traballo esencial coma os enxeñeiros, ou ser menor de 30 anos e estar estudando a primeira carreira universitaria. Son excepcións que mudan cada pouco, xa está sobre a mesa que os universitarios poden rematar os seus estudos trala guerra, así que se cadra son os seguintes en ser chamados a filas.

A contraofensiva custa centos de vidas cada semana e algunhas fontes din que o país precisa de medio millón de novos militares —ao principo da guerra o exército ucraíno non contaba con máis de 300.000 membros— para ter éxito. Todos os días vense nos medios vídeos de homes que tentan fuxir do país de calquera xeito: a nado atravesando o perigoso Danubio; agochados en coches ou camións; con salvoconductos falsos... Máis dun tennos pedido axuda, nada podemos facer nós. Hai pouco coñecín un xornalista ucraíno que ten na cabeza cruzar a Moldova a nado por algunha das canles fluviais. O país está dividido entre os que entenden este comportamento: "Todo o mundo ten dereito a tentar sobrevivir", dinos en Kíiv Luba, que ten dous fillos que polo de agora libran de seren mobilizados xa que son traballadores esenciais.

Moitos dinnos á primeira que se os chaman irán loitar, cando falas un pouco máis con eles e sen cámaras algúns recoñecen que non marchan do país porque non teñen recursos dabondo para pagar o soborno. O prezo por un salvoconducto no mercado negro, claro, está xa nos 15.000 euros.

Petro é o caso oposto. Ten 41 anos, é fotógrafo e realizador e antes da guerra dirixía un programa matinal nunha canle de televisión que pechou. Non era apto para o exército porque ten unha doenza cardíaca así que durante meses, e como fala inglés, traballou con varios xornalistas estranxeiros. Canda eles viu as masacres de Bucha ou Izium e o que fan os mísiles rusos nos barrios residenciais. Decidiu que tiña que facer algo máis que axudar a contalo. Foi durante semanas á oficina de recrutamento. "Por pesado accederon a que me vira outro tribunal médico. O informe di que non podo formar parte de batallóns de asalto nin estar na primeira liña pero agora xa estou no exército". Petro está casado e ten dous fillos de 4 e 11 anos. O día que comezou a guerra a súa dona tiña unha sesión de quimioterapia que non puido darse porque o hospital pechara. El díxollle a ela que marchara do país cos fillos, non quixo. Agora está ben do seu cancro. Pregúntolle a Petro que opina dos homes que tentan fuxir do país e dime que para el son traidores. "Os homes temos que defender o noso país, ti non o farías?" [A miña resposta foi que probablemente non, que non sei de armas e que eu, coido, marcharía do país cos meus. Non me dixo nada pero imaxinei os seus pensamentos a través das gafas de sol que levaba postas. Tentei reconducir a situación dicindo que en España ninguén lembra unha guerra contra outro país, a última foi hai moito, e que coido que nunca nos puxemos nesa situación. Seguimos falando coma se nada tivera pasado]. "O pobo ucraíno leva toda a historia asoballado por outros, estamos acostumados a loitar, por iso sobrevivimos". Pregunteille por que a mobilización só afectaba os homes: "Porque as mulleres teñen fillos". Desta volta foi el o que se decatou de que se cadra a resposta me asombrara. "Na miña unidade hai mulleres que loitan igual ou mellor que os homes", aclarou. Petro recoñece que Rusia ten máis homes ca Ucraína para loitar, por iso, repetiume varias veces, son fundamentais as armas occidentais que protexen mellor os soldados.

Sen dúbida levamos 584 días de guerra porque hai moitos homes e mulleres coma Petro, que o dan todo por defender o seu país, pero tamén hai moitas e moitos outros para os que coller unha arma non é unha opción, e cada vez estano tendo máis difícil.