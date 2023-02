Natalia e Galina

ESTA É unha desas historias con final, medianamente feliz, porque ningunha é totalmente feliz no medio dunha guerra. Unha historia que comezou hai case un ano e que agora podemos contar. Unha parte desta historia xa a contara nunha crónica anterior. É a historia de Galina, a nai de Natalia, ten 74 anos, mobilidade reducida e varios problemas máis de saúde. Eu coñezo a Natalia, que leva 13 anos vivindo na Coruña, porque me axudara co idioma, a través do teléfono, ao comezo desta guerra. O 24 de abril recibo unha mensaxe de Natalaia, está desesperada. "Marcos, necesito axuda para sacar a miña familia, están en Jerson e Chornobaivca". A esa altura Jerson, onde vivía a familia de Natalia, estaba xa ocupada polos rusos. Cando comezara a invasión os pais de Natalia non quixeran marchar, non pensaban que lles pasaría nada. Que lles ían facer os invasores a un par de velliños? É algo que ao longo deste ano teño oído tantas veces de tanta xente maior que non quixo deixar as súas casas. Pero chegou un punto no que a situación dos pais de Natalia volveuse insoportábel. Non saían do soto da casa, escaseaba a comida e non tiñan acceso aos medicamentos que precisaban. Aínda por riba a saúde mental comezaba a fraquear. É outra historia que levo oíndo moi de cotío, moitos homes maiores que pechados nos refuxios intentan sobrelevar a situación afogando en alcohol as súas penas. Eu pouco podía facer.

No rescate da familia de Natalia involucrárense dun xeito ou outro varios compañeiros meus: o ponferradino Carlos Toribio e Leticia Álvarez. Cos seus contactos, coa axuda de varias ONG e moita xente máis que fixo o que puido, o día 22 de maio parecía que conseguirían saír de Jerson cara a zona libre do país. Non puido ser porque os mísiles non daban tregua e non era segura a operación. Aínda habería un intento máis fallido até que o 25 de maio comezaron a viaxe, primeiro pola zona ocupada até Melitópol, e o 26 cruzaron á zona libre. Eu xa non estaba no sur do país, pero agardando por eles estaba o meu bon amigo Dmitri que nos fai de fíxer —tradutor, conseguidor— cando estamos na zona. Despois de día e medio de coche a nai e a tía de Natalia —o pai quedou con outros familiares— chegaron ao oeste do país, unha aldea na que teñen familiares e nunha zona na que polo menos os mísiles non caen diariamente.

Galina aínda non sabe que a súa casa de Jerson, a que toda unha vida lle custara levantar, foi atacada despois de que eles marcharan, quedou destruida, sen rastro de tellado. A Natalia custoulle 9 meses convencela de que viñera a España. Finalmente, hai un par de semanas, Natalia e unha curmá colleron o coche na Coruña e conduciron do tirón, turnándose ao volante, os máis de 4.000 kilómetros até a fronteira ucraína.

Alí non as deixaron entrar ao seu propio país por problemas cos papeis do coche. Milleiros de persoas intentan entrar coches ilegais no país para vendelos logo polo triple do que custan, por exempo, en Polonia. Era de noite e nevaba. Non se amedentraron, fixeron noite na fronteira e ao día seguinte un home axudounas a cruzar a Ucraína. Colleron un taxi e, sen parar máis que para as súas necesidades, foron para Volodimer, onde estaba Galina xusto cando comezaba o toque de recollida. Pola mañá montárona nun bus e volveron para a fronteira. "Entrar no meu país foi un sentimento impresionante. Activáronseme todos os sentidos, non paraba de gravalo todo, mirar o ceo, mirarlle aos ollos á xente. Pasar de ver o teu país a diario pola tele a volver estar nel e velo todo en vivo é indescriptíbel. Sentía que estaba onde tiña que estar. Non lembro sentir medo. Foi moi duro e pasounos de todo pero tamén houbo moi boa xente que nos axudou", cóntame Natalia por videoconferencia dende A Coruña. A súa nai está con ela, esa a parte feliz.

Galina non está ben. Non durme, aústase con cada ruido, casi non lle deixa a Natalia falar conmigo porque pensa que os rusos a van localizar e van ir por ela. A aspiradora de Natalia despareceu: "Non sei se a tiraría pola fiestra", dime medio entre risas nerviosas. Foron xa varias veces ao hospital, a única solución que lle dan é a de ingresala en psiquiatría, pero non é unha opción nin para Natalia nin para Galina, que unha das veces, e malia ter pouca mobilidade, fuxiu case sen se vestir do hospital arrastrando a súa filla. A sanidade galega non está preparada para tratala, denuncia Natalia.

Intento saudar a Galina a través da pantalla do móbil, Natalia explícalle quen son, pero vexo o medo nos seus ollos e pídolle a Natalia que a deixe, que non quero molestala.

Agardo que Galina se recupere axiña, aínda que as feridas da guerra son tan fondas que un nunca sabe. Galina é só un caso, e como dicía ao principio, cun final medianamente feliz. Neste ano de guerra son incontábeis as Galinas e os seus familiares dentro e/ou fóra do país que viven algo semellante. Agardo poder darlle unha aperta —se ela me deixa— en canto volva á casa.