Musk pierde la encuesta en la que consultó si debe seguir como jefe de Twitter

El magnate Elon Musk, propietario de Twitter, debería renunciar a la dirección de la red social a tenor de los resultados de la consulta que él mismo convocó y en la que preguntaba a los usuarios si era él quien debería o no seguir dirigiendo la empresa.

A la pregunta "¿Debo seguir a la cabeza de Twitter?" un 57,5% de usuarios de la red social ha votado "no", mientras que un 42,5 por ciento ha optado por el "si". En total, han participado 17,5 millones de usuarios.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.