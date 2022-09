Una mujer es hospitalizada después de que su perro le defecase en la boca

Amanda Gommo, una mujer británica de 51 años, tuvo que permanecer hospitalizada durante tres días después de que un perro le defecase en la boca mientras estaba durmiendo.

El animal es un chihuahua propiedad de la hija de la mujer que sufría una diarrea a causa de un virus estomacal.

Según informa el New York Post, la británica estuvo vomitando durante horas después del suceso. "Estaba durmiendo una siesta con Belle, como hago siempre, cuando sentí que algo salía a chorros de mi boca", declaró.

Poco después, la mujer empezó a presentar los mismos síntomas que el perro y acudió al médico, quien le recetó analgésicos y le recomendó ingerir abundante agua. Sin embargo, los síntomas empeoraron en las siguientes horas y Amanda Gommo –que sufre la enfermedad de Crohn– comenzó a sufrir una peligrosa deshidratación. "Mis riñones se habían reducido a la mitad de su tamaño", explicó la británica a diversos medios.

