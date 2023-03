Ocho muertos, entre ellos el atacante, en un tiroteo en una iglesia de Testigos de Jehová en Hamburgo

El número de muertos en el tiroteo registrado en la noche de este jueves en una iglesia de los Testigos de Jehová sube ya a ocho, entre ellos el atacante, que según el semanario Der Spiegel era un miembro de esa comunidad religiosa.

El canal de televisión informativo NTV cita a fuentes policiales para establecer en ocho el número de víctimas, incluido el agresor, un hombre de entre 30 y 40 años, sin antecedentes conocidos como extremista y que abrió fuego con una pistola, según Der Spiegel.

El ataque se produjo poco después de las 21.00 (hora española), cuando el agresor entró en el edificio de tres plantas donde está ubicado el templo de esa comunidad y disparó contra los asistentes, que en esos momentos participaban en un oficio religioso.

🇩🇪At least one gunman opened fire at the center of Jehovah's in the Alsterdorf district of Hamburg at around 9pm local time, leaving at least 6 dead. pic.twitter.com/We3peH4Bsi