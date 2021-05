Cinco jugadoras de baloncesto de entre 12 y 14 años han perdido la vida en un accidente de tráfico cuando se desplazaban con su equipo para disputar un torneo en Rusia, según apuntan medios locales.

El vehículo en el que viajaban, un microbús, fue aplastado por un camión después de que este volcase ante la maniobra ilegal de un tercer automóvil, al que el jefe de policía de la zona considera el culpable del accidente. Cinco de las jugadoras murieron en el acto y otras nueve tuivieron que ser hospitalizadas.

