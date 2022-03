Muere un periodista estadounidense en un ataque ruso cerca de Kiev

Las tropas rusas han abatido a un periodista del diario estadounidense y han herido a otro informador en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.

El suceso que fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

El New York Times aclaró que el periodista fallecido, Brent Renaud, no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso. "Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania", explicó el diario en un breve comunicado.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años".

El New York Times señaló que está "profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud", que describió como un "talentoso cineasta" que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr