Muere un periodista estadounidense en un ataque ruso cerca de Kiev

Las tropas rusas han abatido a un periodista del diario estadounidense y han herido a otro informador en un tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.

El suceso que fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima.

El New York Times aclaró que el periodista fallecido, Brent Renaud, no estaba trabajando para ellos en el momento del suceso. "Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania", explicó el diario en un breve comunicado.

Parece ser que el periodista del New York Times, Brent Renaud ha sido asesinado en Irpin por los rusos #StopRussia #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/MLAupwtzMr — Percy Blakeney 🇪🇸🇺🇦 (@PercyXBlakeney) March 13, 2022

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años".

El New York Times señaló que está "profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud", que describió como un "talentoso cineasta" que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

El fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo resultó este domingo herido cuando las tropas rusas abatieron el coche en el que se encontraba en la localidad de Irpen, al oeste de Kiev, un ataque en el que murió el periodista Brent Renaud. Juan Arredondo, nacido en Pereira y ganador del World Press Photo, estaba con el documentalista estadounidense Brent Renaud, y explicó en un vídeo difundido por el Parlamente ucraniano en su cuenta de Twitter, cómo sucedió el suceso.

"Estábamos cruzando el primer puente en Irpen. Íbamos a grabar a otros refugiados yéndose, íbamos a coger un coche que alguien nos ofreció para llevarnos al otro puente. Cruzamos el puesto de control y empezaron a dispararnos, así que el conductor dio la vuelta y continuaron disparándonos", explicó en el clip mientras estaba siendo atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt. "Mi amigo Brent Reanud fue disparado en el cuello y lo dejaron atrás. Y nos separamos", afirmó el fotógrafo en el vídeo de un minuto de duración.

A wounded #American journalist tells what happened to them. pic.twitter.com/oormafbzBw — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del suceso y concretó que se trataba de un periodista del prestigioso diario neoyorquino. Los "invasores (rusos) matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", dijo el jefe de policía en la región de Kiev, Andriy Nebitov. "Hoy, un corresponsal de 51 años del mundialmente famoso New York Times fue asesinado a tiros en Irpen. Otro periodista resultó herido. Actualmente, están tratando de sacar a la víctima de la zona de combate", escribió Nebitov en Facebook.

Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter, su profunda tristeza "al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud", quien según explica, era "un fotógrafo y cineasta talentoso.

CONSECUENCIAS. El Gobierno de Estados Unidos prometió este domingo aplicar las "consecuencias apropiadas" por la muerte del periodista norteamericano Brent Renaud, quien, según la policía de Kiev, fue abatido por fuerzas rusas en la localidad ucraniana de Irpin. En una entrevista televisada con el canal CBS, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que lo ocurrido es "sorprendente y horroroso" y aseguró estar en contacto con las autoridades ucranianas para lograr más información al respecto que permita al Gobierno estadounidense tomar las "consecuencias apropiadas".

"Los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales, contra lugares de culto y contra periodistas", lamentó Sullivan.