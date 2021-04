Muere Michael Collins, uno de los astronautas de la primera misión que pisó la Luna

El astronauta Michael Collins, uno de los tres que viajó en el histórico vuelo del Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969, murió este miércoles de cáncer a los 90 años.

"Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado. Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final de la misma manera", explicó al familia en un comunicado.

Collins, Neil Armstrong y Buzz Aldrin partieron de Cabo Cañaveral (Florida) el 16 de julio de 1969, a las 9.32 horas locales, rumbo a la luna como parte del programa Apolo de la Nasa. Desde allí despegó el cohete Saturno V que transportaba la nave con los tres astronautas que llegaron a la Luna el 20 de julio.

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity's first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: