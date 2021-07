Muere aplastada por varias pantallas cuando celebraba su cumpleaños en un karaoke

Una mujer rusa de 35 años falleció cuando celebraba su cumpleaños en un karaoke de la ciudad de Surgut. Se encontraba cantando en la pista de baile cuando las pantallas, que estaban elevándose para que la gente de la primera parte pudiese participar, se desplomaron de repente sobre ella desde una altura de más de siete metros.

El dueño del local fue arrestado por este suceso ocurrido en 2018 y esta semana se acaba de conocer su condena: tres años de pena suspendida porque se declaró culpable y trató de enmendar lo ocurrido con los familiares de la víctima.

ADVERTENCIA ► Las imágenes que muestra el vídeo que sigue pueden herir su sensibilidad

