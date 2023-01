Muere una bebé en Colombia mientras sus padres mantenían relaciones en un motel

El hecho sucedió en el barrio doce de octubre, en un motel al sur de la ciudad de Valledupar, de unos 700.000 habitantes, en el nororiente de la costa atlántica colombiana, capital del departamento del César y cuna del vallenato, uno de los géneros musicales, símbolo de Colombia en el exterior y donde se realiza anualmente el Festival de la Leyenda Vallenata.

En la noche del pasado 1 de enero una bebé de siete meses de edad fue hallada muerta dentro de un coche tras ser dejada por su madre, de 19 años, mientras hacia el amor con su pareja, de 23 años.

Según los informes, mientras que los enamorados y padres de la niña fallecida, se encontraba en sus practicas sexuales, el vehículo estaba encendido por lo que la menor habría inhalado gases.

“La joven madre habría llegado al sitio con su pareja a bordo del vehículo y mientras tenían el encuentro sexual, dejaron a la bebé dentro del carro estacionado en el parqueadero. Sin embargo, el automotor, se encontraba totalmente cerrado y encendido, por lo que la niña quedó expuesta a los gases tóxicos que le habrían causado la muerte”, relató el coronel Luis León, comandante de la Policía Valledupar.

Además agregó que “la concentración de gases fue tan fuerte que incluso la pareja se desmayó por la inhalación de los mismos y estaban en tan mal estado que tuvo que ser trasladada a urgencias de un centro hospitalario, pero fueron dados de alta el lunes”. Una de las hipótesis que se maneja es un posible estado de alicoramiento de ambos. Incluso se maneja la posibilidad de que habrían consumido alucinógenos.

El diario regional El Heraldo reportó que al parecer la menor fue ingresada en el carro que llegó al lugar aproximadamente a las 4 de la tarde y, a las 7 de la noche uno de los empleados encargado de realizar una ronda rutinaria como parte de sus labores encontró a la bebé inconsciente, fue remitida hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

La pareja, que está siendo investigada, está libre y el motel fue clausurado

El informe de la Policía Técnica Judicial da cuenta que “el hecho fue descubierto por un trabajador del motel se percata de que en la parte interna de la habitación 111 se escucha un ruido de un vehículo en marcha, lo cual le causa curiosidad e ingresa a verificar, encontrando dentro de la habitación a una femenina tendida en el piso y un masculino tirado en la cama. Al verificar el vehículo, encuentra en la parte interna a una menor que no respiraba. De inmediato, procedió a llevarla hasta la clínica pediátrica donde el personal médico le indica que se encuentra sin signos vitales”

Hasta el momento no hay ninguna orden de captura contra los padres de la menor fallecida, quienes están libres, pero vinculados a la investigación penal. El secretario de gobierno de Valledupar, Felipe Andrés Murga, ordenó, ante el incumplimiento del Código Nacional de Policía, el cierre temporal del motel.

“Nosotros no somos ente investigativo, solo estamos imponiendo la sanción para que se determine si el motel debía o no solicitar algún tipo de registro y no permitir el ingreso de menor de edad al lugar. Ya hará parte de la decisión de un juez de la República sopesar si prima el derecho de los menores o el derecho a la intimidad”, explicó el funcionario en publicación que hace el diario regional El Heraldo.