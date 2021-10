Fallece con 96 años uno de los supervivientes a la bomba atómica en Japón

El japonés Sunao Tsuboi, superviviente a la bomba atómica de Hiroshima, falleció el pasado domingo a los 96 años edad, según informó este miércoles la familia de uno de los "hibakusha" y activistas antinucleares más conocidos del país.

Tsuboi tenía 20 años y era estudiante universitario cuando la ciudad del oeste de Japón fue objeto del primer ataque nuclear de la historia, que le sorprendió cuando iba de camino a su centro de estudios y le causó graves quemaduras en el rostro y en un brazo.

Sunao Tsuboi, a survivor of the Hiroshima atomic bombing who made opposing nuclear weapons the message of his life, has died. He was 96.https://t.co/4uoNJ3pVSN