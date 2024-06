"Morte aos árabes, fóra xornalistas"

Eran as dúas e cinco da tarde cando os socorristas da praia de Jaffa en Tel Aviv anunciaban pola megafonía a liberación de catro dos reféns secuestrados o 7 de outubro por Hamás. A xente que enchía o areal comezou a aplaudir, a abrazarse e a celebralo.

Unha das reféns liberada é Noa Argamani, de 25 anos, unha das máis coñecidas aquí. As imaxes da súa captura enriba dunha moto cos seus secuestradores é unha das máis repetidas nos medios israelíes, ademais súa nai está gravemente enferma e as súas palabras de que non quería morrer sen despedirse da súa filla están xa gravadas na memoria de todos e todas as israelíes. Os catro liberados estaban agochados polos seus secuestradores en Nuseirat, no centro de Gaza, o lugar no que esta semana máis de intensificou a ofensiva israelí.

Ao pouco da boa nova e cando todo o mundo compartía o encontro dos reféns cos seus familiares chegaba a noticia de que un dos militares que liderou a operación de rescate morría das feridas recibidas nela. Por certo, máis de 200 gazatíes morreron, segundo o ministerio gazatí, nesa operación.

Na praia de Jaffa, no momento do anuncio pola megafonía, estabamos un grupo de 8 xornalistas españois compartindo os acontecementos da semana, sobre todo de como viviramos o día de Xerusalén, días atrás. Foi intenso, nós mesmo tivemos que saír escoltados da cidade vella pola policía por mor dos ataques dos mozos, casi todos pouco máis que adolescentes, ultranacionalistas xudeus.

Ese día chegamos á última hora da mañá ao mercado da cidade vella. Wasid ten un pequeno negocio de tecidos no normalmente bullicioso mercado, unha praza localizada na parte árabe do recinto amurallado dividido en catro áreas: a árabe, a xudea, a armenia e a cristiá. Malia a hora, Wahid está pechando as portas do seu negocio, agás outro que ten xusto en fronte, ningún dos outros comerciantes se atreveu a abrir. "Veñen insultarnos e pegarnos [os xudeos nacionalistas]. Nós non queremos problemas. Eles saben que están protexidos pola policía e o exército. Este é un país moi democrático" di con ironía mentres acaba de pechar o último candado da súa tenda.

No día de Xerusalén conmemórase a "reunificación da cidade" tal e como o estudan os cativos na escola. Refírense á ocupación da parte árabe da cidade trala guerra dos 6 días en 1967. Os organismos internacionais non recoñecen esa "unificación" como a chaman aquí. Dende hai tres anos o goberno permite —e anima— aos manifestantes máis nacionalistas a desfilar pola zona árabe, que dende o mediodía está casi baleira, os seus habitantes, como Wahid, péchanse na casa para evitaren ser agredidos. Os obxectivos dos mozos untranacionalistas son precisamente eles mais tamén os xornalistas. Os berros que máis se oen son: "Morte aos árabes". "Fóra xornalistas."

Os mozos, todos rapaces, insúltannos, tratan de baixarnos as cámaras cando gravamos como agreden aos comerciantes árabes que se atreven a encaralos, ou directamente tápannos os obxectivos das cámaras cando non nos empurran ou intentan agredirnos directamente. Itamar, un deses mozos, dinos que esa é a súa cidade e que teñen todo o dereito a se manifestaren, que eles non son os violentos, que só se defenden dos árabes que queren acabar con eles. Nun momento dado, e cando xa a situación se fai perigosa polo número de manifestantes que nos rodean a policía tennos que escoltar fóra das murallas. Un dos compañeiros agredido foi logo detido, os agresores denunciárono por colaborar con Hamás. En plena guerra un simple sinalamento co dedo aquí abonda para que te deteñan si es árabe.

A noticia do rescate dos 4 reféns dálle algo de aire a Netanyahu, pero chega só horas despois de que a Onu inclúa ao exército israelí na lista de organizacións que violan os dereitos da infancia, unha infamia para o primeiro ministro, como todo o que se denuncie contra Israel.