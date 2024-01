Mohamed Safa: "Lo que le queda a Palestina es seguir su batalla por la libertad"

Mohamed Safa nació en Cisjordania, territorio palestino ocupado por el Estado de Israel desde 1967, y vivió allí los 17 primeros años de su vida. Es activista, médico y escritor. Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en Oftalmología en Oviedo, profesión que actualmente ejerce en el Hospital Virxe da Xunqueira en Cee. Safa es un defensor incansable de los derechos del pueblo palestino, haciendo visible la causa más allá del discurso oficial y de los grupos de poder sobre el tema. Ha sido delegado del Frente de Liberación Palestina para Galicia y el norte de España durante más de 10 años. En su currículum constan numerosas ponencias, participación en mesas redondas y actos de divulgación y debate, artículos y libros publicados sobre la situación de Palestina, en los que profundiza en el conflicto como lo hace en Palestina, un grito por la libertad, La segunda Nakba palestina: El proceso de paz, o La revolución árabe. entre otros.

¿Considera la actual situación una nueva Nakba?

Palestina está inmersa en una Nakba continua desde hace años. Gaza vive una situación de asedio y ocupación permanente, con ataques, destrucción de casas, escuelas, hospitales e incluso cultivos. Se contabilizan por miles las detenciones, encarcelamientos y asesinatos de civiles, incluidos niños.

¿En qué se diferencia la situación actual de etapas anteriores al 7 de octubre?

Esta ha sido diferente porque existe un hecho impactante: la respuesta del pueblo palestino ha causado un daño que no se esperaba Israel. Los muertos civiles eran siempre palestinos; caían en territorio de Palestina, pero esta vez el ataque ha tocado ala doctrina de la seguridad de Israel, y esto demuestra una vulnerabilidad de Israel a la hora de proteger a su población de las repercusiones que provoca su política en Gaza. La importancia radica en eso precisamente; algo que recuerda el efecto que tuvo la inesperada reacción de los vietnamitas en 1968 en la batalla conocida por TET que costó la vida de muchos soldados americanos; entonces los estadounidenses comenzaron a revelarse contra la guerra que EE UU mantenía en Wietnan. La capacidad de resistencia del pueblo palestino es mayor de la supuesta. Ni la resistencia ni la población civil quieren marcharse de su tierra.

¿Hubo alguna circunstancia especial que hiciera que Palestina realizara ese ataque?

El problema es la ocupación. La ocupación dura 75 años. El verdadero problema es ese, no es Hamás, ni comenzó el 7 de octubre. Hace tiempo era Arafat el terrorista y decían con tal de acabar con él el problema estará solucionado, así justificaron su asesinato; en su lugar vino Mahmud Abás, aparentemente el que representa el modelo de negociación, pero llevamos más de 20 años y no hemos conseguido nada, más bien hemos perdido, Israel aprovecho el mal llamado proceso de paz para mayor confiscación de la tierra palestina y construir más colonias así pasamos de los 250 colonos que había para alcanzar hoy día 800.000; porque había 250.000 colonos en Cisjordania y ahora hay 800.000. El asedio es cada vez mayor. Esa presión es insostenible. La población de la Franja de Gaza tiene una densidad de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado; es la más alta del mundo. La población de Gaza vive encerrada sin poder entrar ni salir del territorio, , Israel controla, tanto suministros como personas. Existe un estricto control sobre lo que hacen en cada minuto. Por otra parte, Israel mantiene a más de 5.000 palestinos presos en sus cárceles y los mantienen en unas condiciones inhumanas. Hay detenciones ‘administrativas’ cuya prisión ‘preventiva’ se dilata de forma ilegal más allá de dos años. Entre esos prisioneros hay niños. Israel no ha respondido a ninguna de las peticiones de Palestina para corregir esa situación y que se les garantizasen unas condiciones dignas; lo que demuestra que la negociación con Israel no han servido como una herramienta de una solución justa al conflicto.

La única foto de la que puede presumir Israel es la de la destrucción y asesinato masivo de la población civil

¿Cómo valora la respuesta al bombardeo del 7 de octubre?

Pese al impacto Israel no tuvo hasta el momento una victoria clara. La única foto de la que pueden presumir es la destrucción y asesinato masivo de una población civil. Es la primera vez que vemos una limpieza étnica en vivo y directo .Que los soldados se paseen por la zona en tanques no significa que tengan el control; además conquistar no significa conservar el control de la zona y lo que he visto es que la resistencia, hasta ahora, tiene capacidad de respuesta ; el ritmo y los ataques de la resistencia está mostrando control y equilibrio en las fuerzas de la resistencia. Esta es para nosotros una batalla vital, a muerte, la población civil no quiere marcharse de sus casas y convertirse en refugiados en otro país, porque saben que nunca volverían a su tierra.

El plan de Israel es vaciar la Franja de Gaza de gazetíes y expulsarlos de Jerusalén

¿Cuál será el futuro del pueblo palestino?

La esperanza. Sabemos que el precio a pagar será alto y que el ataque a Israel tendrá consecuencias; se sabe que la respuesta a esperar será dura, pero lo que de ninguna manera se esperaba era una masacre indiscriminada, un genocidio en toda regla de forma tan descarada. Será el primer genocidio televisado de la historia, porque nadie puede negar una evidencia que está siendo documentada y exhibida. Los palestinos han generado más conexión con la tierra porque saben que los expulsan del norte al sur, pero no hay seguridad en ese éxodo ni van a poder volver a su territorio. El plan de Israel es vaciar la Franja de Gaza de gazetíes y expulsarlos de Jerusalén. Propusieron a Egipto crear una ciudad nueva para vaciar de gente el Norte de Gaza. Ahora EE UU ha amenazado a Egipto, tras intentar sobornarle con la condonación de sus deudas si aceptaba. Lo que le queda a Palestina es la esperanza y seguir su batalla por la libertad. Después podemos hablar del modelo de Gobierno que elegimos, pero sin libertad no se puede hablar de paz y democracia.

¿Qué significa para Israel la Franja de Gaza?

Israel consiguió dos objetivos importantes en los últimos 15 años: el primero, convertir la Franja de Gaza en el escaparate de la seguridad israelí. En los últimos 15 años ha habido 5 guerras y en cada una de ellas ha exhibido armas nuevas que muestran como modelo a otros países, de tal modo que se han convertido en un modelo de éxito de la tecnología de la seguridad. Y la segunda es la que más me preocupa, es que han sido capaces de torcer el Derecho Internacional Humanitario. Ese Derecho que antes decía que no se podía atacar a la población civil, Israel dijo: ¡no, no, yo no los mato, yo los aviso con unos minutos de antelación! Y bombardea incluso las zonas en dónde están refugiados, sean estas escuelas, hospitales o lugares señalados por ellos como refugios. El pretexto es que ahí se esconden los terroristas, pero luego nunca lo pueden demostrar, como tampoco han podido demostrar la existencia de los túneles bajo esos lugares. No estoy en contra del derecho de autodefensa del pueblo israelí, pero ojo, ¡que me digan cuales son las fronteras de Israel!, porque no me están hablando del derecho de defensa, me están hablando del derecho a mantener la ocupación, a mantener la confiscación de la tierra de Palestina. Eso es estar dando carta blanca a Israel para mantener su política expansionista. Y si le das el derecho a la defensa también hay que ver el uso que de ese derecho está haciendo en la Franja de Gaza.