El impacto de un misil ruso en un local utilizado por la ONG "World Central Kitchen", fundada por el chef español José Andrés, la llamada "cocina solidaria" para los civiles ucranianos, dejó cuatro heridos en la ciudad de Jarkóv, en el este del país.

An update I hoped I’d never have to make. I’m at a @WCKitchen restaurant in Kharkiv, where less than 24 hours ago I was meeting with their amazing team. Today, a missile stuck. 4 staff were wounded. This is the reality here—cooking is a heroic act of bravery. #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/AyU4fUnA61