Miles de personas exigen en Washington reunir a las familias de inmigrantes

Miles de personas se concentraron este sábado frente a la Casa Blanca en Washington para exigir al Gobierno de Donald Trump que reúna a las familias de indocumentados separadas como resultado de sus medidas, y que acabe con la política de "tolerancia cero" que criminaliza a los inmigrantes sin papeles.

La cantante Alicia Keys, la actriz America Ferrera y el dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda lideraron desde el escenario una manifestación que, según sus organizadores, reunió a más de 30.000 personas en el centro de Washington, mientras otras 750 ciudades en todo EE.UU. organizaban marchas similares.

"Nuestra democracia está en juego. Nuestra humanidad está en juego. Estamos aquí para salvar el alma de nuestra nación", dijo Alicia Keys en un emotivo discurso. Keys y Ferrera, que es descendiente de inmigrantes hondureños, leyeron las historias reales de una madre separada de su hijo y un abuelo cuya petición de acoger y cuidar de su propia nieta fue rechazada por las autoridades estadounidenses.

Bajo el lema "Las familias deben estar unidas", los manifestantes pedían reunificar a los más de 2.500 niños separados de sus familiares desde abril



"Esta lucha no pertenece a un grupo de gente, a un color, a un género. Nos pertenece a todos", afirmó Ferrera, conocida por su papel en la serie Ugly Betty. Bajo el lema "Families Belong Together" ("Las familias deben estar unidas"), los manifestantes pedían reunificar a los más de 2.500 niños separados de sus familiares desde abril, como resultado de la política de "tolerancia cero" por la que EE.UU. procesa con cargos criminales a quienes crucen irregularmente la frontera sur.



También exigían acabar con esa política y con los "campos de detención" de inmigrantes, en los que Trump quiere recluir durante extensos periodos de tiempo a los menores indocumentados y a sus familias. "Yo vivo al lado de un centro donde están deteniendo creo que a diez o quince niños ahora mismo", explicó a Efe una joven de 22 años, Alexandra Cornejo.



"Está a solo nueve minutos de mi casa, y no sé qué hacer, y por eso quería estar aquí, porque mi familia también es una familia de inmigrantes, de México y Guatemala, y tenemos que defender a nuestras familias", añadió Cornejo, que vive en Manassas (Virginia), a las afueras de Washington.



Desde el escenario, Lin-Manuel Miranda cantó una canción de su éxito de Broadway "Hamilton" y pidió a los asistentes que no se detengan "hasta que esos padres puedan volver a cantar nanas a sus hijos".



La semana pasada Trump firmó un decreto para frenar la separación de familias de inmigrantes, pero ha pedido a un tribunal que le permita recluir a menores durante extensos periodos de tiempo.