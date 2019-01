Un miembro del jurado que declaró culpable a Pablo Ibar se retracta

Un miembro del jurado de Florida que declaró el sábado pasado "culpable" de un triple asesinato al hispano-estadounidense Pablo Ibar comunicó al tribunal donde fue juzgado su "decisión de retractarse" del veredicto, informó este miércoles la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, con sede en España.



Según esta asociación, uno de los doce miembros del jurado, cuya identidad no se ha divulgado, se puso este martes en contacto con el juzgado de la ciudad de Fort Lauderdale (al norte de Miami) e informó de su decisión de retractarse del veredicto unánime de culpabilidad.



Efe trató de comunicarse con los abogados defensores de Ibar sin éxito. El padre del acusado, Cándido Ibar, dijo a Efe que no le corresponde hablar sobre el asunto.



Según la asociación, la defensa de Ibar, de 46 años, presentó al juez que preside el caso, Dennis Bailey, tres mociones en las que pide identificar al miembro del jurado que expresó su decisión de dar marcha atrás en su voto de culpabilidad y poder entrevistar a dos integrantes del jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres.



La tercera moción solicita también al magistrado Bailey una extensión de las deliberaciones del jurado que declaró a Ibar culpable de un triple asesinato cometido en 1994 en Miramar (Florida).



De acuerdo con la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, este martes uno de los miembros del jurado "se retractó de su veredicto", un hecho que el tribunal notificó tanto a la defensa del español como a la Fiscalía, aunque no facilitó la identidad de la persona.



A juicio de esta asociación, la forma en que se produjeron las deliberaciones del jurado y la retractación del veredicto por parte de uno de sus miembros "puede ser jurídicamente cuestionado" por resultar fruto de una "influencia externa impropia o porque el jurado no haya acatado las normas de deliberación".



La defensa pide también entrevistar a un miembro suplente del jurado por su posible exposición a información sobre el caso de Ibar fuera de tribunales.



Por todo ello, los letrados de Ibar piden al tribunal que anule el veredicto y permita que el jurado continúe deliberando sobre la culpabilidad o inocencia del español.



El jurado alcanzó el veredicto unánime de culpabilidad en un tribunal de Fort Lauderdale (al norte de Miami), y lo entregó por escrito al juez Bailey, que tendrá ahora que dictar sentencia contra Ibar, para el que la Fiscalía volvió a pedir la pena de muerte.



Se prevé que la audiencia para sentencia (pena de muerte o cadena perpetua) tenga lugar el próximo 25 de febrero.