Merkel pide a Biden cooperar con la UE en la pandemia y el cambio climático

La canciller alemana, Angela Merkel, destacó este lunes, al felicitar a Joe Biden y Kamala Harris por su victoria electoral, que Estados Unidos y la UE "deben estar juntos" en la lucha contra el coronavirus y el calentamiento global.

"EE UU y Alemania como parte de la Unión Europea deben estar juntos para superar los grandes retos de nuestro tiempo", aseguró en una breve declaración. A su juicio EE UU y la UE deben estar "hombro con hombro en el difícil examen de la pandemia de coronavirus, en la lucha contra el calentamiento global y sus consecuencias global, en la lucha contra el terrorismo, para una sociedad abierta y el libre comercio".

"Estos son los fundamentos del bienestar a ambos lados del Atlántico", afirmó la canciller, que destacó la importancia de las relaciones bilaterales y de una "amistad" de décadas, un "tesoro común". Se refirió asimismo a los "valores fundamentales" que comparten EE UU y Europa, como el individuo, la democracia y la libertad.

La canciller reconoció que en esta relación los europeos deben ir asumiendo progresivamente "más responsabilidad" en los ámbitos de la defensa y en política exterior, algo que Estados Unidos "espera y con razón". "Los europeos nos hemos puesto en camino", agregó Merkel.

La canciller felicitó de nuevo a Biden y Harris, a quienes ya dirigió el sábado un mensaje de enhorabuena, y destacó del presidente electo su "experiencia" en política interior y exterior y sus pasados encuentros. De Harris subrayó que, como primera mujer vicepresidenta de EE UU e "hija de inmigrantes" es una "inspiración y un ejemplo" de las "posibilidades" que ofrece Estados Unidos.

Merkel no citó en ningún momento al presidente saliente, Donald Trump, con quien ha mantenido un relación difícil por las críticas y desaires del estadounidense.

ESPAÑA. Desde el Gobierno español, la ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que el cambio de administración en Estados Unidos va a mejorar las relaciones trasatlánticas de Estados Unidos con Europa y con España, y que, por tanto, se abre una "nueva etapa" de relación bilateral desde el diálogo entre iguales.

Para Robles, la victoria de Biden ha puesto de manifiesto que tras cuatro años de mandato de Trump, polarizando la sociedad, descalificando, poniendo en riesgo las instituciones, el propio sistema democrático ha reaccionado.

En declaraciones en Antena 3, manifestó que en su opinión el resultado electoral estadounidense revela que "está claro que la gente no quiere confrontación, no quiere polarización", aunque es verdad que hay gente que quiere que siga Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos. "Es un mensaje de que no es buena la división, que es bueno trabajar unidos, en la línea que decía Biden", apuntó.

En ese contexto, cree que con la salida de Trump de la Casa Blanca, a partir del mes de enero, las relaciones trasatlánticas y el multilateralismo salen, "sin ninguna duda, ganando con Biden" y que el cambio de administración va a representar "una nueva etapa".

Putin felicitará al presidente electo cuando haya resultados oficiales

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitará al presidente electo de Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses, según dijo este lunes su portavoz, Dmitri Peskov. "Consideramos adecuado esperar la información oficial de las elecciones", dijo en su rueda de prensa diaria anticipándose a las preguntas de los periodistas sobre el motivo por el que Putin aún no ha felicitado a Joe Biden.



El portavoz del Kremlin recordó que el presidente ruso "ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense y estará dispuesto a trabajar con cualquier presidente de EE UU".



Otro país ausente hasta ahora en las felicitaciones internacionales a Biden es China, que aseguró este lunes que respetará las "prácticas internacionales" cuando se decida a reaccionar ante el resultado de los comicios. "Estamos al tanto de que el señor Biden ha anunciado que es el ganador de las elecciones, y entendemos que el resultado de las elecciones será decidido de acuerdo a las leyes y procedimientos de Estados Unidos", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.