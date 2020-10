Merkel pide a los alemanes permanecer en casa ante repunte del coronavirus

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó este sábado a los alemanes a permanecer en casa en la medida de lo posible ante el nuevo repunte del coronavirus con nuevo máximo de contagios en los últimos tres días.

"Por favor, mientras sea posible permanezcan en casa y en el lugar donde viven. Sé que además de sonar duro en casos individuales representa un duro sacrificio", dijo la canciller en su acostumbrado videomensaje de los fines de semana.

"Reduzcan el número de personas con que se encuentran dentro y fuera de casa, prescindan de todo viaje que no sea estrictamente necesario, de toda fiesta que no sea estrictamente necesaria", agregó. Merkel dijo que esos sacrificios deben hacerse en interés propio y en interés de la sociedad para hacer posible que los colegios y las guarderías sigan abiertos y para que la economía y los puestos de trabajo no se vean más afectados.

Alemana, según Merkel, está en una fase difícil de la pandemia y los contagios aumentan de manera más rápida que en primavera.

"La forma como viviremos el invierno y como celebraremos navidad es algo que se decide en estos días. Tenemos que hacerlo todo para que el virus de se difunda de modo descontrolado. Cada día es importante y cada uno puede hacer un aporte guardando distancia, respetando las normas de higiene y usando mascarillas", dijo.

"Pero hay que ir más allá: la ciencia nos muestra que la difusión del virus está relacionado con el número de contactos que tenemos", agregó.

Alemania registró este sábado 7.830 nuevos contagios de coronavirus lo que representa un nuevo máximo por tercer día consecutivo, según las cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Este viernes los nuevos casos fueron 7.334 y el pasado jueves 6.638. En las últimas 24 horas se registraron además 33 muertes a causa de la covid-19.

Desde el comienzo de la pandemia Alemania ha tenido 356.387 contagios confirmados. 9.767 personas han muerto y el RKI estima que 287.600 han superado la enfermedad.

Las cifras actuales están claramente por encima de las de primavera cuando el máximo de nuevos contagios se registró el 28 de marzo con 6.294, pero los datos son difícilmente comparables debido al aumento de los test realizados que hace que se descubran más casos.

El índice de reproducción de la enfermedad (R) se calculó en 1,22 lo que significa que cada diez personas afectadas contagian en promedio a otras 12,2. El día anterior R había estado 1,08.

La semana pasada la canciller Angela Merkel se reunió con los jefes de Gobierno de los 16 estados federados para coordinar medidas contra el repunte de la pandemia.

El resultado más importante de la reunión fue el consenso de que había que tomar medidas especiales cuando en un distrito o ciudad la incidencia semanal superase los 50 nuevos contagios por 100.000 habitantes.

En Berlín, donde la incidencia semanal es de 88 contagios, se había decretado que bares y restaurantes tendrían que cerrar a las 23:00 pero los tribunales han declarado esa medida desproporcionada.

También la prohibición a los hoteles de albergar personas provenientes de distritos con incidencia semanal superior a los 50 contagios por 100.000 habitantes ha sido impugnada por los tribunales en varios estados federados.