Mercedes-Benz ha vendido el coche de coleccionista más caro de la historia, el modelo Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955, por 142 millones de dólares (135 millones de euros), superando el récord que ostentaba Ferrari.

Según ha confirmado el presidente de Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, el vehículo ha sido vendido en una subasta secreta, celebrada el pasado 5 de mayo en el museo de Mercedes-Benz en Stuttgart (Alemania), donde se exponían los dos únicos modelos de esta gama.

Hasta el momento, la compañía Ferrari tenía el récord del mayor precio por el que se ha vendido un automóvil de coleccionista. En concreto, vendió en 2018 el modelo Ferrari 250 GTO, del año 1962, por 48,4 millones de dólares (45,7 millones de euros), un precio que Mercedes casi ha logrado triplicar.

In the most remarkable car auction ever conducted, RM Sotheby’s in association with @MercedesBenz, has sold one of the two famed 300 SLR Uhlenhaut Coupés to a private collector for €135,000,000. Making it the most valuable car in the world ever sold at auction in any category. pic.twitter.com/jutWeCgjq7