Al menos quince heridos por un atropello masivo durante un carnaval de Alemania

Al menos 15 personas, entre ellas niños, han resultado heridas este lunes al irrumpir un coche en una marcha de carnaval en la localidad de Volkmarsen, en el centro de Alemania. El conductor ha sido detenido.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs