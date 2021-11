Al menos 8 muertos y decenas de heridos por una avalancha humana en un festival en Texas

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en la noche del viernes por una presunta avalancha en la primera jornada del Astroworld Festival, un evento musical que tiene lugar en Houston, en el estado de Texas, dijeron las autoridades.

"Decenas de personas resultaron heridas", dijo el jefe de bomberos de Houston, Sam Peña, durante una conferencia de prensa ofrecida este sábado, antes de señalar que se investigan las causas exactas del siniestro, aseguran medios locales.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo