Al menos 23 muertos al caer un autobús por un barranco de 300 metros en Perú

Al menos 23 personas, entre ellas una menor de 13 años, murieron en un siniestro vial que se registró este martes en los Andes, en Perú. Un autobús de pasajeros que había salido de Tayabamba y se dirigía a Lima se salió de la calzada y se deslizó por un barranco de unos 300 metros en Ancash.

El alcalde de Yanac, Carlos Pinedo, que dijo que la carretera en la que se produjo el siniestro está en "pésimas condiciones", reclamó al gobierno y a su presidenta, Dina Boluarte, una intervención rápida y efectiva para repararla. "No hay que esperar más muertes. Y la carretera está pésima, a pesar que han venido técnicos del Ministerio de Transportes, pero no se pronuncian y no actúan", expresó este regidor local.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo estimó que en 2023 más de 3.300 personas han muerto en accidentes de tráfico. Se observa un aumento gradual de las víctimas por siniestros viales, pasando de 38.447 personas heridas y 2.159 fallecidas en 2020 a 53.544 heridos y 3.311 muertos el año pasado.

Para la Defensoría del Pueblo, entre las principales causas de los accidentes de tránsito se encuentran la imprudencia de quienes conducen los vehículos y el exceso de velocidad.